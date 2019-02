Besokallt a bevásárlóközpont: óránként 700 forintos parkolási díjat vezet be

a járművek a tulajdonos költségére elszállításra kerülnek.

A bevásárlóközpont indoklása beszédes: "A parkolási rend megváltoztatásával az Önök parkolását szeretnénk megkönnyíteni, illetve kényelmesebbé tenni bevásárlásukat." Vagyis azt a problémát szeretnék kezelni, hogy az ingyenes parkolás lehetőségét kihasználva sokan a bevásárlóközpont parkolójánál hagyták az autójukat a városba menet. Emiatt az Eurocenter parkolója szinte mindig zsúfolásig tele van.A 700 forintos díj elriasztó szándéka akkor is egyértelmű, ha a többi pláza díjszabását nézzük. A hvg.hu gyűjtése szerint (különböző ingyenes időszakok mellett) jellemezően 200-380 forintos óradíj terheli a parkolást.Az Eurocenterben 2019. február 26. és március 4. között a sorompók tesztüzemmódban működnek. Ebben az időszakban a parkolás még díjmentes. Március 5-től az első 3 óra, vagyis a bevásárlás alatti parkolás továbbra is ingyenes. A hosszabb távú, vagyis 3 órát meghaladó parkoló használat óránkénti díja 700 Ft.A társaság azt is jelezte, hogy a bevásárlóközpont területén jogtalanul vagy szabálytalanul parkoló gépjárművek tulajdonosaival szemben megteszi a szükséges jogi lépéseket, ideértve azt a jogi lehetőséget is, hogy