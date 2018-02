Bezár egy menő pesti étterem: hiányozni fog a belvárosból

Újabb ismert és színvonalas budapesti étterem zárja be kapuit. Márciustól nem üzemel tovább a Beszálló a Madách téren.Huszár Krisztán a Dining Guide szaklapnak elmondta, hogy valamilyen formában a későbbiekben szeretnék újranyitni a Beszállót vagy egy hozzá hasonló helyet. De a Madách téri üzletnek egyrészt lejárt a bérleti szerződése, másrészt túl kicsi volt ahhoz, hogy ne termeljen veszteséget, hiszen - mint mondta - a minőségből és a drágán elérhető alapanyagokból nem engedtek."Most egy ideig a Fámára koncentrálunk, de a Beszálló nem tűnik el örökre" - tette hozzá.A Beszálló 2016 októberében nyitott, és egyfajta food bar-ként üzemelt, hangsúlyosan ázsiai ihletésű fogásokkal, hetente változó étlappal. Működése során több szakmai díjat is nyert. Huszár - aki korábban a MÁK-ban és a Zona-ban is dolgozott - tavaly nyitott Budán fine dining éttermet, Fáma néven.(Címlapkép: Beszálló Facebook