Budapesti utca a világ legdrágábbjai között

Globális kiskereskedelem 2017-ben

New York az élen, Budapest a 32. helyen

Az online vásárlások hatása egyre erősebb

A fizikai és az online tér termékei között erősödik az átfedés

A prémium bevásárlóutcák iránt továbbra is nagy a kereslet

Több városnak a turizmus erősíti a kiskereskedelmét

A legnagyobb növekedés az élelmiszeriparban és a szépségápolással kapcsolatos ágazatokban következett be

Az elemzés 68 országot vizsgált meg, amelyek mindegyikéből az az utca került be, amelyikben a legmagasabbak az üzlethelyiségek bérleti díjai. Ez alapján az élen a New York-i 5th Avenue végzett, ahol a 49. és a 60. utca között - vagyis a Central Parkig tartó szakaszon - átlagosan 28 ezer euró egy négyzetméter éves bérleti díja. Egy száz négyzetméteres üzlethelyiségnél ez havi 73 millió forintos bérleti díjat jelent. A további városok sorrendjében sincs azonban meglepetés. New Yorkot Hongkong, London, Milánó, Párizs, Tokió és Sydney követi a sorban.

Klikk a képre!

Európa helyreáll

Bár továbbra is vannak bizonytalanságok Európa kiskereskedelmi piacán, a forgalom erősödése idén is folytatódott és várhatóan 2018-ban sem lesz másként. A stabilizálódó gazdasági helyzet kedvez a folyamatnak, bár kelet és nyugat között továbbra is nagyok a különbségek. A turizmus azonban számos fővárosnak - például Budapestnek is - kedvez, így az összesített listára több kelet-európai főváros is felkerült.A vizsgált városok közül Bécs a 10. helyre került, míg Kelet-Európából Moszkva a 15., Prága pedig a 22. helyet szerezte meg. A régióból utánuk következik Budapest, ahol a Váci utca lett a legdrágább, átlagosan 1440 eurós négyzetméterenkénti éves bérleti díjjal, ami a 32. helyre volt elég. Varsó és Belgrád holtversenyben került a 38. helyre, majd Zágráb a 41. és Ljubljana a 44. helyet szerezte meg.A Brexit körüli bizonytalanság ellenére továbbra is a londoni New Bond Street a kontinens legdrágább bevásárlóutcája, ami világviszonylatban a harmadik helyen áll. Az Európai Unió fővárosai közül a legkedvezőbben Litvániában lehet prémium üzlethelyiséget bérelni. A legnagyobb forgalomnövekedést 67 százalékkal Ciprus fővárosa Nicosia érte el, a legnagyobb csökkenés pedig - feltehetően a politikai és gazdasági kockázatok miatt - Ankarában következett be, ahol a kiskereskedelmi forgalom egy év alatt 40 százalékot zsugorodott.Bár a listán már nem szerepel, de az 50. helyek környékén feltűnik Bukarest, Szófia, Pozsony és Kijev, 500-600 euró közötti prémium bérleti díjakkal, ennél valamivel olcsóbbak a Balti államok fővárosai, az európai sort pedig Skopje zárja, ahol a legmagasabb bérleti díj 360 euróval éppen a budapesti negyedét éri el.

New Bond Street, London, Forrás: Shutterstock

Ázsia továbbra is erős

Nagy különbségek Amerikában

További információkért kattints a képre!

Érdekes helyszínek

Kiskereskedelmi szempontból Ázsia legdrágább utcája továbbra is Hongkongban van, ami bérleti díjakban London előtt, a második helyen végzett. Az ázsiai térségben a gazdasági növekedési mutatók az utóbbi évek csökkenése ellenére még mindig átlag felettiek, ami kedvez a kiskereskedelem bővülésének. Elsősorban az élelmiszeripari termékek iránt erős a kereslet, de az egészségügyi, a kozmetikai termékek, valamint a divat és sport ágazatában is erős növekedés látható.Az Egyesült Államok gazdasági növekedése bíztató és várhatóan jövőre is folytatódik. A középosztály még mindig erős vásárlóerőt jelent, ami az egész kereskedelmet erősíti. Dél-Amerikáról viszont nem mondható el ugyanez. Brazília legdrágább helyszíne a 45., míg Argentínáé a 47. helyre került csak be, a többi dél-amerikai ország közül pedig egyedül Chile van fent a listán, a legolcsóbb európai város előtt, az 54. helyen.A vizsgált 68 ország közül a legolcsóbban Zimbabwe és Namíbia fővárosában lehetne prémium üzlethelyiséget bérelni, előbbiben 260 utóbbiban 230 eurós árakon, ami az említett 100 négyzetméteres alapterület esetén havi 600-670 ezer forintos bérleti díjat jelentene.Mivel minden országból csak a legdrágább helyszínek kerültek a listába, meg kell említeni Rómát, ami Párizs és Zürich között Európa negyedik legdrágább helyszíne, valamint Velencét, Cannest és Firenzét, amelyek legdrágább utcái mindenhol megelőzik például Bécset.Az Egyesült Államokban a 5th Avenue-t a Los Angeles-i Rodeo Drive (Beverly Hills) követi, ahol a bérleti díjak a zürichihez hasonlók. Amerika harmadik legdrágább utcája pedig a San Francisco-i Union Square.Globálisan nézve 2017-ben erősödött a kiskereskedelem, amiben az online megrendelések felfutása is szerepet játszott. Ez azonban úgy tűnik, egyelőre nem veszélyezteti a prémium elhelyezkedésű üzleteket, a 451 városból ugyanis 136-ban mértek bérletidíj-emelkedést, míg csökkenést mindössze 90-ben.A teljes elemzés ide kattintva olvasható.