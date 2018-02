Dőlnek a külföldiek Budapestre - Több szálloda is megújul

"Az egy kiadható szobára jutó szobaár-bevétel (RevPar) 14,3%-kal emelkedett, ami túlnyomó részben az átlagár jelentős, 10,9%-os növekedéséből fakad, a szobák kihasználtságának 2,2 százalékpontos növekedése mellett. Egyértelműen tetten érhető, hogy Budapest egyre vonzóbb úti cél mind a szabadidős, mind az üzleti utazók körében: trendi és biztonságos város" - mondta el Luc Gesvret, az AccorHotels Magyarország vezérigazgatója.A vállalat statisztikái szerint a legtöbb vendéget Németországból, az Egyesült Királyságból, Olaszországból, Franciaországból és az Amerikai Egyesült Államokból fogadják. A belföldi vendégek elsősorban üzleti céllal, konferenciára látogatva választják az AccorHotels szállodáit.Az előző években elkezdett és a jelenleg is folyó beruházások összértéke eléri a 35 millió eurót. Ez többek közt magába foglalja a budapesti Mercure Korona, a Mercure Buda és a Mercure City Center teljes felújítását is; melyek közül az utóbbit az elkövetkező hetekben, a másik kettőt pedig jövő év elején fogják befejezni. A Mercure City Center esetében Magyarországon elsőként vezetik be a pult nélküli recepciót, a vendégek tableteken történő gyors és egyszerű ki és bejelentkezésével. Emellett WineStone néven új éttermi koncepció is bevezetésre kerül, ez azt jelenti, hogy a nemzetközi étel- és itallap választéka mellett a vendégek helyi, autentikus ételek és borok közül is választhatnak.Új hotelnyitások is várhatók: már januárban megnyílt hazánk első közvetlen terminál kapcsolattal rendelkező reptéri szállodája, az ibis Styles Budapest Airport, és újabb management szerződés aláírása után a volt Hotel Wien helyén egy teljes körű felújítást követően várhatóan idén ősztől várja vendégeit az ibis Styles Budapest Citywest. Mindemellett a szállodacsoport jövő év elején fogja megnyitni az első vegyes márkájú (kombó) hotelét a Mercure Buda teljes felújítását követően, amelyben 150 ibis és 250 Mercure szoba biztosítja majd a vendégek kényelmét.