Ez vár ránk a nyaraláson - Még recepciós sem lesz, aki hozzánk szólna?

az utazás és turizmus iparág a globális GDP 10,4 százalékát teszi ki,

a közvetlen utazásokhoz és turizmushoz tartozó GDP 4,6 százalékkal nőtt 2017-ben

a munkahelyek tizede kapcsolódik az utazásokhoz és a turizmushoz

2017-ben 4 milliárd volt a légi közlekedést használók száma, ez 2036-ra megduplázódhat.

elsőként a turizmusról, az iparág teljesítményéről beszélt:Majd hozzátette azt is, hogy 4 kulcstényező kell a sikerhez a szállodaiparban. Ezek az emberek, a márka, a vezetőség és a technológia.

Egy következő panelbeszélgetés során a szakértők a technológia szerepéről, illetve arról beszélgettek, hogy vajon ez segíthet-e megoldani a munkaerőhiány okozta nehézségeket és kiválthatja-e a meglévő munkahelyi pozíciókat, állásokat.elmondta, hogy a technológia nagyon nagy segítség lehet a munkaerőhiányos iparágakban. De bátorítani is kell az embereket, hogy rájöjjenek miként maradhatnak abban a munkában, vagyis okosan kell használni a technológiát. Például a recepciós egy szállodában nem feltétlenül azért van, hogy megcsinálja az adminisztratív ügyeket, vagy hogy elintézze a bejelentkezést, hanem egy szerepet játszik, melynek része a vendégek üdvözlése is.szerint a technológia ki fog váltani néhány munkát, a társadalom másként fog elkezdeni gondolkozni, illetve hozzátette azt is, hogy a különböző generációk között szakadékokra kell felkészülni.az előzőekhez csatlakozva hozzátette, hogy nagyon nagy figyelmet kell szánni a technológiának, illetve annak, hogy mit, hogyan csinálunk, miként fogadunk be újdonságokat, akár ebben az iparágba is.

A technológia kérdése kapcsánbemutatta az első magyarországi olyan szállodát, ahol nincs recepciós, a vendégek telefonon intéznek mindent, a bejelentkezéstől kezdve, az ajtók kinyitásán át, a takarítás, vagy egyéb szolgáltatás igényléséig. Elmondta, hogy nem kényszerítik az embereket arra, hogy beszélgessenek a szálloda dolgozóival, ha nem akarnak. Valamint hozzátette, hogy összesen 10 alkalmazottjuk van, a fejlesztés előnye, hogy nincs szükség recepciós személyzetre, így jelentősen csökkenthető a bérköltség, az adminisztrációs kiadás és a megfelelő személyzet megtalálására szánt idő.