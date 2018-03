Ezek az új technológiai csodák forgatják fel az életünket

A Property Technology kifejezésből született a "PropTech" és a Real Estate rövidítéseként használt "RE Tech" (előbbi inkább Európában, utóbbi inkább az Egyesült Államokban terjedt el). A lényege mindkettőnek, hogy a rendelkezésre álló technológiák alkalmazásával segítsék az ingatlanpiachoz kapcsolódó tranzakciók hatékonyságát, egyszerűsítsék akár a fejlesztők, közvetítők, magán- és intézményi befektetők és vásárlók mindennapjait.

Így lesz Budapestből okosváros

A lakások mellett a jövő irodája is tartogat meglepetéseket

A Telekom is részt vesz a következő FM & Office konferenciánkon, ahol mesélnek az új székházba való költözés előkészületeiről, illetve több nagy hazai bérlővel és az új generáció munkahelyi igényeit ismerő szakértőkkel együtt beszélik meg a jövő irodapiaci trendjeit. Nézd meg a programot és jelentkezz te is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Érdekel, hogy megáll-e az áremelkedés, vagy továbbra is drágulnak a lakások árai? Kíváncsi vagy, hogy milyen szolgáltatásokat nyújthat egy okosotthon? Szeretnéd tudni, hogy mikorra várhatóak az átadások? Nézd meg a programot és jelentkezz te is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Itthon nyílt meg Európa első saját okostelefonnal vezérelhető szállodája

Bizonyára már mindenki megtapasztalta, hogy az újabbnál újabb technológiai vívmányok egyre szorosabban kapcsolódnak az életünkhöz, egyre nehezebb ezek nélkül a mindennapokban helytállni. Ugyanakkor a fejlődő technológia a környezetünk részévé is vált, pontosabban azoknak az épületeknek és építményeknek a részévé, amelyekben lakunk, dolgozunk, nyaralunk, vagy akár ami mellett elsétálunk az utcán. A változások és újítások egyre gyorsabban mennek végbe és többféleképpen vannak jelen, így hamar le lehet maradni, ha nem vesszük fel időben a ritmust.Az okos kifejezést már sok mindenre használják, nincs ez másként a városaink, vagy az ingatlanok esetében sem. A téma aktualitását mutatja, hogy egyre több helyen találkozhatunk ezekkel az okos berendezésekkel, eszközökkel, műszaki és építészeti újdonságokkal (lézerszkenner, épületinformációs modellezés), így emiatt is érdemes jobban megismerni ezeket az újdonságokat és belelátni a PropTech világába. A következő időszakban részletesebben is fogunk foglalkozni a témával a Portfolio Ingatlannál, illetve a tavasszal megrendezésre kerülő FM & Office és a Lakás 2018 konferenciánkon, ahol a tavalyihoz hasonlóan idén is fókuszba kerülnek az okosotthonok.Okosvárossá úgy válhat egy település, hogy folyamatos fejlődésen megy át a digitális infrastruktúrája, a közszolgáltatások minősége és elérhetősége, illetve egyre több innovatív vállalattal és technológiával rendelkezik, mindezt fenntartható módon (például a bérelhető elektromos autók közösségi használata). Az okosváros elképzelés azonban nemcsak magára a városra vonatkozik, hanem akár a közösségépítő platformokat is magába foglalhatja, például a szomszédaink megismerésére létrejött applikációk.Szintén újszerű technológia a PropTech részeként a kiterjesztett valóság (Augmented Reality), ahol egy városban a mobiltelefonnal körbenézve, a kamerát az épület felé fordítva például megtudhatjuk, hogy hol vannak eladó lakások. Másik hasonló fejlesztés a virtuális valóság, amikor egy virtuális szemüvegen keresztül egy teljesen más térbe kerülünk, így például a még csak tervasztalon létező lakópark leendő szobáit körbejárhatják az érdeklődők, segítve ezzel elképzelni, hogy milyen lesz majd az új otthonunkban lakni, vagy akár egy irodaházat is bejárhatnak virtuálisan.A PropTech az irodaházak működésében is egyre nagyobb szerepet tölt be, van már olyan úgynevezett "building app" eszköz, amely például segítheti a nagyobb épületekben való tájékozódást, és egy ilyen applikáció értesítéseket is küldhet a különböző programokról, az éttermek napi menüjéről, vagy akár tárgyaló is foglalható ezen keresztül. A jövő irodaházára jellemző tulajdonságok ezekkel még nem érnek véget, éppen ezért a témával az áprilisi FM & Office konferencián is foglalkozunk, ahol többek között a Telekom is megszólal a várhatóan év végén átadásra kerülő székházban kialakított irodai környezetről.Áttérve a saját lakókörnyezetre, az okosotthonok létrehozásában főként a tulajdonosoknak és a fejlesztőknek van szerepük, több olyan új lakópark építése is folyamatban van, ahol kifejezetten törekednek arra, hogy a lakások okosotthonként üzemeljenek. A legnépszerűbb lakásfelszereltségek között vannak a telefonon keresztül küldött biztonságtechnikai figyelmeztetések, például ha kinyílik az ablak, vagy ajtó, vagy ha füst van a lakásban, esetleg csőtörés veszélye áll fent. A jelzések mellett persze be is lehet avatkozni a telefon segítségével, távolról könnyedén zárható be az ajtó, vagy zárható el a vízellátás. A májusban megrendezésre kerülő Lakás 2018 konferencián bővebb információt is kaphatnak a résztvevők a lakások "okosításáról", továbbá megszólal a témában az egyik legnagyobb hazai lakóingatlan-fejlesztő lakásait okoseszközökkel felszerelő vállalat is.Bár az okosotthonokról már viszonylag sokat lehetett hallani, a szállodaiparban ez a kezdeményezés még egészen újdonságnak tekinthető. Vannak olyan hotelek, ahol a vendégek már maguk intézik a bejelentkezést például a kihelyezett eszközök segítségével, azonban a most megnyílt budapesti négycsillagos KViHotel esetében a vendégek még nagyobb önállóságot kapnak az ügyintézésben. A TMRW Hotels applikáción keresztül ugyanis szobát lehet foglalni a szállodába, majd az érkezés előtt akár 48 órával bejelentkezni, kiválasztani a leginkább preferált szobát, majd az elutazás előtt fizetni és kijelentkezni, mindezeket a recepció használata nélkül. A tartózkodás időtartama alatt is mindent a vendégekre bíznak, saját telefonjukon keresztül kérhetnek takarítást, Bluetooth kapcsolat révén a telefon egyben szobakulcsként is szolgál és ezen keresztül lehet akár távolról beállítani a szoba hőmérsékletét, vagy segítséget kérni, ha valamilyen probléma merülne fel.A fejlesztés nagy előnye a szálloda számára, hogy nincs szükség recepciós személyzetre, így jelentősen csökkenthető a bérköltség, az adminisztrációs kiadás és a megfelelő személyzet megtalálására szánt idő. Felmerülhet a kérdés azonban, hogy okos telefon nélkül igénybe vehető-e a szálloda, illetve, hogy mi történik, ha valaki elveszíti, esetleg a szobában hagyja a készülékét. Igény esetén a szálloda cseretelefonokat biztosít a vendégek számára, illetve távolról kinyitja a szobákat a készülék hiányában is, amennyiben a vendég tudja magát igazolni. A TMRW applikáció további kiterjesztéseivel a hostelek, apartmanok és irodaházak is hasonlóképp vehetik majd igénybe az ott tartózkodók.