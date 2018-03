Használt ruhát kínálnak több budapesti plázában

További információkért kattints a képre!

Manapság - különösen a plázastop néven elhíresült törvény óta - a legforgalmasabb bevásárlóközpontok lényegében teltház mellett üzemelnek, de a válság alatti években gyakran volt rá példa, hogy a kevésbé frekventált helyeken lévő épületek csak áron alul tudták kiadni üzlethelyiségeiket. Ez a folyamat vezetett ahhoz, hogy olyan, korábban sokak által elképzelhetetlen megoldások születtek, mint a használtruha-boltok bevásárlóközpontokban való megjelenése. Az utóbbi években például, számos plázában jelentek meg bérlőként Háda-üzletek. Van, aki szerint ott nincs helye a second handnek, mások viszont örömmel üdvözlik azt."A plázáknak van egy szövetsége, onnan hallottam áttételesen, hogy vegyük tudomásul, hogy a Háda soha nem fog bekerülni az A kategóriás plázákba. Ezek után azt mondtam, hogy akkor biztos vannak B kategóriások is, és jó lesz az nekünk" - mondta elElsőként a Lurdy Házban kaptak helyet, mert volt egy időszak, amikor alig volt ott bérlő, csomagban árulták a bérleteket, és egy üzemeltető több plázájában is lehetett üzlethelyiséget kivenni. Ma már nem így van, vannak helyek, ahol, ha lejár a szerződésük, menniük kell."Manapság már magasak a plázaárak. Jön egy cég, és azt mondja, bármennyit fizetne a boltért, csak hadd vehesse ki. Mi elvtelen dolgokba nem megyünk bele csak azért, hogy elmondhassunk, hogy ott vagyunk egy plázában. Ha naponta veszteséget termelünk, azt baromságnak tartjuk." - tette hozzá a tulajdonos.A cég most országosan 20 plázában tart fenn boltot, amivel összesen 84 üzletük van. Budapesten többek között a Camponában, a Csepel plázában, a Lurdy házban, Köki Terminálban vagy a Pólus Centrben vannak üzleteik, tehát nem a piacvezető bevásárlóközpontokról van szó, de a kereslet és a kínálat törvényei szerint ezeken a helyeken valóban megéri használt ruhákkal foglalkozó üzletet működtetni.