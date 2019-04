Hihetetlen, de fotelben ülve is lehet lakást építeni

A részletekért kattints ide

Reicher Péter régió igazgató GRAPHISOFT SE Reicher Péter okleveles építőmérnök, jogi szakokleveles mérnök. Szakmai pályafutása során korábban - többek között - az SAP, a Xerox, valamint a HP államigazgatási területért felelős vezetőjeként dolgozott... Tovább »

Tibor Dávid elnök Masterplast Nyrt. Tibor Dávid, az 1997-ben alapított Masterplast csoport egyik nagytulajdonosa, a Masterplast Nyrt. igazgatótanácsának elnöke. A tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján végzett 1999-ben közgazdászként, a főiskolai... Tovább »

Csak internet legyen, minden más itt van a fejünkben - és a tabletünkben! Mondhatja manapság a jól felkészült kivitelező. Vagyis egyre inkább kiderül, hogy akár egy fotelben ülve is levezényelhetünk egy méretes építkezést. Van olyan ország, ahol mobil applikációkon keresztül tényleg így zajlik az építkezés és minden flottul megy, nincs sok állásidő és a ház is időben felépül, ráadásul jó minőségben, mert azt is digitálisan ellenőrzik.Vajon hogyan van ez nálunk? Mit tudnak a Magyarországon működő nagy és közepes vállalatok ezen a téren? Csak olvasgatják az álomvilágba illő híreket vagy költenek is a digitalizációra. Igaz-e, hogy a munkahelykiváltó beruházásoké a jelen és hogy nem lesz elegendő szakember, ha nem javítanak az oktatáson? Többek között erről is szó lesz az Építőipar 2019 című konferenciánkon, amit május 8-án rendezünk a budapesti Marriott Hotelben.Nem elméletekről, hanem az alkalmazási módokról tudhatunk meg fontos részleteket. Mégpedig olyan vállalatok vezetőitől, amelyek sok projektet visznek, jól látják a gyártók, a kereskedők és a felhasználók igényeit. Első kézből értesülhetünk a náluk bevezetett újdonságokról.A legújabb műszaki forradalom részleteirőltudunk meg minél többet.ésis elárulja, hogy náluk hogyan hasznosítják a legújabb digitális eszközöket, eljárásokat.