Így építenék tovább Mészárosék az ingatlanbirodalmukat

Hosszú távú céljaink vannak az Appeninn -nel. Elsősorban egy olyan platformot kerestünk, amely a csoport ingatlanbefektetéseit kezeli. Másrészt az Appeninn több szempontból megfelelő lehetőséget jelent számunkra, hiszen egy meglévő, jó alapokkal rendelkező cégbe fektettünk. Minden felvásárlás előtt alaposan átvizsgáljuk a kiszemelt céget, valamint számításba vesszük, hogy tulajdonosként milyen többletértéket tudunk hozzátenni, amit a jövőben a cég növekedésére tudunk fordítani.

Fekete Péter

Érdekel az ingatlanpiac? Kíváncsi vagy a legújabb technológia újításokra, a modern irodai trendekre? Jelentkezz és vegyél részt, építs kapcsolatot, tudj meg minél többet az irodapiacól a tavasz legnagyobb hazai ingatlanos szakmai rendezvényén az FM & Office 2018 konferenciánkon! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Minden tőzsdei társaságunknak megvan a saját profilja. Az Appeninn a csoport ingatlan portfóliójának kezelését, üzemeltetését végzi. Az itt lévő ingatlanvagyon jelentős növelése mellett célunk, hogy már középtávon SZIT-té alakuljon a társaság. Ennek azonban feltétele, hogy a vállalati struktúra az üzemeltetés mellett ingatlanfejlesztésre is alkalmassá váljon. Fontos szerepet szánunk a jövőben ennek az üzleti profilnak is az Appeninn-nél.Is-is, de az érték a fontosabb szempont. Nemzetközi befektetői szemmel az értelmezhető eszközérték-volumen kb. 300-400 millió EUR-nál kezdődik. Mi már rövidtávon szeretnénk ezt a méretet elérni. A Konzum-Opus csoport nagy szakértelemmel, páratlan lehetőségekkel, valamint olyan szinergiákkal rendelkezik, amelyek előnyeit az Appeninn is ki tudja használni. Ennek ma is látható jele, hogy jellemzően B, C kategóriás ingatlan-portfólióját fokozatosan A kategóriás vagy prémium ingatlanokra cseréli. A Spar-csomag megszerzése szintén jól mutatja, hogy nemcsak a portfólió bővül, hanem olyan ingatlanok megszerzésére törekszünk, amelyeknél a hozamelvárások magasak. A későbbiekben a magyarországi növekedés mellett a régióban is szeretnénk terjeszkedni.A megállapodás végleges, a szerződéskötés folyamatban van. A Spar üzletek megvásárlása része a menedzsment azon döntésének, amely során - részben az új tulajdonosok várható elvárásaira és a befektetési céljaira támaszkodva - alapvetően megváltoztattuk a cég stratégiáját. Eddig a portfóliónknak húsz százaléka volt raktár és négy százaléka retail, továbbá a korábbi B kategóriás irodaház helyett most már inkább az A kategória felé szeretnénk fordulni, ezen belül a nagyon jó lokáció és a prémiumkategória a lényeges szempont.Két eladás már meg is történt, amit tekinthetünk portfólió tisztításnak. Értékesítettük a nagykanizsai ingatlanunkat a projektcéggel együtt, illetve a Mérleg utcai irodaházat. Ez a folyamat elkezdődött, a kisebb és a stratégiába nem illő ingatlanoktól valószínűleg meg fogunk válni.Ezek kitűnő lokációval rendelkező irodaházak, megfelelő jövedelemtermelő képességgel lehet őket üzemeltetni.Ahhoz, hogy az Appeninn portfólióját komolyabban átstrukturálhassuk meg kell várnunk a GVH jóváhagyását a többségi tulajdonszerzéshez. Alapvetően a dinamikus növekedés és a még hatékonyabb portfólió management a célunk.

Székely Gábor

Van-e erre vonatkozó küldetéstudatunk? Igen, van, de az adott ingatlan hozamtermelő képessége az elsődleges szempont. Egy kis gyöngyszemet már megszereztünk, egy másik Andrássy úti ingatlannal, a Dávid házzal - vagyis a régi Andrássy-palotával - kapcsolatos ügylet még folyamatban van. A jó lokáció mellett külön öröm számunkra, hogy egyúttal egy régi értéket is meg tudunk őrizni.Akár az is egy lehetőség volna a tőkebevonásra, de a SzIT-té alakítási terveink miatt inkább az intézményi kötvénykibocsátás lehet egy opció a későbbiekben.

Fekete Péter Konzum Nyrt. - vezérigazgató helyettes



Tizenkét évig dolgozott Londonban befektetési bankárként, 2017. szeptemberében a Houlihan Lokey londoni befektetési bank alelnöki pozíciójából érkezett a Konzum Nyrt.-hez.



Szakmai pályafutását a kanadai CIB World Markets befektetési banknál kezdte akvizíciós és vállalatfelvásárlási területeken. Ezt követően dolgozott a svájci UBS Investment Bank-nál, az amerikai Jefferies International-nél is. Jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik vállalatfelvásárlási, tőkepiaci- és finanszírozási, valamint tőzsdei bevezetési területeken. A Jefferies International-nél a bank közép-kelet-európai tevékenységét irányította. Tizenkét évig dolgozott Londonban befektetési bankárként, 2017. szeptemberében a Houlihan Lokey londoni befektetési bank alelnöki pozíciójából érkezett a Konzum Nyrt.-hez.Szakmai pályafutását a kanadai CIB World Markets befektetési banknál kezdte akvizíciós és vállalatfelvásárlási területeken. Ezt követően dolgozott a svájci UBS Investment Bank-nál, az amerikai Jefferies International-nél is. Jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik vállalatfelvásárlási, tőkepiaci- és finanszírozási, valamint tőzsdei bevezetési területeken. A Jefferies International-nél a bank közép-kelet-európai tevékenységét irányította.

Székely Gábor Appeninn Nyrt. igazgatóságának tagja, audit bizottságának elnöke, operatív vezetője



Végzettségét tekintve mérnök-közgazdász. Appeninn Nyrt. indulásától tagja a társaság igazgatótanácsának. Aktív közreműködője volt az Appeninn tőzsdei bevezetésében és a mai napig tartó sikeres tőkepiaci jelenlétében.



Korábbi munkái során széleskörű tapasztalatot szerzett tanácsadóként tőkeműveletek megszervezésében, nemzetközi cégakvizíciók lebonyolításában, fővállalkozóként ingatlanfejlesztésben, tanácsadóként dolgozott az utolsó hazai, kőolaj kutatással foglalkozó nagykanizsai Rotary Zrt.-nek is. Végzettségét tekintve mérnök-közgazdász. Appeninn Nyrt. indulásától tagja a társaság igazgatótanácsának. Aktív közreműködője volt az Appeninn tőzsdei bevezetésében és a mai napig tartó sikeres tőkepiaci jelenlétében.Korábbi munkái során széleskörű tapasztalatot szerzett tanácsadóként tőkeműveletek megszervezésében, nemzetközi cégakvizíciók lebonyolításában, fővállalkozóként ingatlanfejlesztésben, tanácsadóként dolgozott az utolsó hazai, kőolaj kutatással foglalkozó nagykanizsai Rotary Zrt.-nek is.

Úgy látjuk, hogy még ebben az évben, és talán jövőre is lejjebb mennek majd a hozamok. Azt tapasztaljuk, hogy az építőipari kapacitáshiány miatt a minőségi kínálat elmarad a kereslet mögött, emiatt a bérleti díjak további emelkedésére számítunk. Az infláció esetleges növekedése is kedvező számunkra, hiszen az indexálás minden szerződésnek a része, és ez növeli az ingatlanok értékét. A bérleti díjak emelkedését folyamatosan érzékeljük, az új szerződéseket mindig magasabb szinten tudjuk megkötni, úgyhogy a projektek pénztermelő képessége folyamatosan javul. Budapest most is egy nagyon jó befektetési célpont, és úgy gondoljuk, a brexit miatt is elképzelhető, hogy pluszkereslet jelenik meg Budapesten.A prémium- és A kategóriás ingatlanportfólió bővítése léptékváltást jelent a bérlők szempontjából is. Ma még csak kis szelete vagyunk a piacnak, de dinamikusan növekszünk. A magyar gazdaság jól teljesít, a J. P. Morgan számai szerint 2018-19-re az egyik leggyorsabban növekvő gazdaság lesz, ennek hatásai az ingatlanpiacra is begyűrűznek majd. A brexit véleményem szerint pozitív hatással lehet Budapestre nézve. Tizenkét évig éltem Londonban, ezért látom a régió, így Magyarország iránti fokozódó érdeklődést.Az Appeninn jelenleg főként magyarországi befektetésekkel rendelkezik, de a cél az, hogy kilépjünk a közép-kelet-európai piacra. Az Adria térsége, a volt Jugoszlávia államai, továbbá Románia, Bulgária mind olyan országok, ahol látunk kedvező lehetőségeket.Azt várjuk, hogy további akvizíciók lesznek a hazai piacon, szeretnénk tovább bővíteni a portfóliót a korábban meghirdetett elvárások alapján. Régóta erős az érdeklődés a tőzsdén irányunkban, és úgy látom, a befektetők eddig úgy ítélték meg, hogy egy növekedési történetet látnak.Mi azt gondoljuk, hogy nem az, illetve pont annyira érzékeny, mint bármelyik magyarországi vállalat, vagy vállalkozás. A társaság működése transzparens, átlátható, hogy miből tevődik össze a vállalat vagyona, az milyen jövedelemtermelő képességgel rendelkezik, és hogy milyen stratégia mentén születnek a döntések. Szabályozott piacon működő részvénytársaságként az Appeninnről bármilyen információ szabadon elérhető.