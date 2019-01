Így gondolkoznak a vendéglátásról a luxusszállodák vezetői

arról számolt be, hogy még mindig jó befektetésnek számítanak a hostelek, rugalmas eszközök, amelyeknél ráadásul magas hozamot lehet elérni. A vendégek oldaláról is pozitívak a visszajelzések, egyrészt kevésbé tartják unalmasnak szemben egy hotelszobával, ahol a kreativitás ritkábban kap helyet, másrészt alkalmasabb a hosszú távú tartózkodásokra is. Bár az utóbbira egy Airbnb lakás is megfelelő lehet, a hostelekben a közösségteremtő élmény is megvan, és nem érzi úgy magát a vendég, mintha a saját szobájában töltené a nyaralását.a régiós városokban rejlő potenciál kapcsán elmondta, hogy Budapest mellett Prága, Bukarest, Varsó és Krakkó igazán érdekes helyszínek. Arról pedig, hogy mekkora fejlesztés szükséges ahhoz, hogy profitábilis legyen a beruházás azt nyilatkozta, hogy körülbelül 4 ezer négyzetméteres szálláshelyet érdemes fejleszteni, a cég Budapesten hamarosan megnyíló 184 szobás szállodája pont optimális méretekkel rendelkezik.többek között a foglalások összetételéről beszélt. Náluk a legtöbb foglalás direkt üzletkötés, aminek az az oka, hogy nagyon sok iskolás csoportoknak nyújtanak szálláshelyet. Andras Holczer ezzel kapcsolatban arról számolt be, hogy az online szálláshelyeket kínáló portálokon keresztül körülbelül a foglalások 60 százaléka érkezik be hozzájuk.

De mennyivel ad többet egy luxushotel?

A konferencia következő beszélgetése során azok a szálláshelyek kerültek előtérbe, amelyek kifejezetten a luxus kategóriába sorolhatóak.azzal a kérdéssel fordult a beszélgetés résztvevőihez, hogy mit tapasztalnak, miben más most egy 5 csillagos szálloda mint amilyen régen volt.elmondta, hogy teljesen mások a mostani szállodák, igaz, hogy az épület lokációja továbbra is nagyon fontos, de lényeges, hogy legyen valamilyen szórakoztatási funkció is, amivel a szállóvendégek új élményeket élhetnek át.a szórakoztatást, a tapasztalati élményeket és a dizájnt emelte ki, amikor arról kérdezték, hogy mit jelen valójában a luxus egy szálloda esetében.hozzátette, hogy az előbb említetteken felül a vendégek sokszor azt is igénylik, hogy a luxus egyfajta egyszerűséggel párosuljon. A régió fővárosairól elmondta, hogy szerinte a legnagyobb potenciállal Budapest, illetve Bécs rendelkezik.