Így működik a plázák világa: "Szinte arcra adják a bérleti díjakat"

Így van, eddig egyetlen partnerében sem bízott meg annyira, hogy a franchise jogot odaadja egy outletre. Nekünk adták oda először a világon, ami elképesztő bizalmat jelent. Aláírtuk a szerződést, az első ilyen üzlet a Premier Outletben lesz. Egyébként most is van egy Boss outlet, ami multibrandként működik, az igazi érdekesség, hogy egy mono outletet kapunk, vagyis csak ez az egy márka kapható majd az üzletben. Pontosan úgy fog kinézni, mint Parndorfban, ugyanaz az árukészlet lesz benne, és ugyanazok az árak is, mert Európában egyféle árral kerülnek ki az azonos Boss termékek. Ráadásul nyílik az első Calvin Klein outlet is, valamint Tommy Hilfiger és a Roland, így hat üzletet bérelünk ki egymás mellett és nyitunk egybe, illetve alakítunk át.Nem az. Továbbra is ez az első számú outlet lokáció pláne most, hogy jelentős minőségi fejlesztéseket hajt végre a tulajdonos. Mi is ezért döntöttünk az új nyitásokról ott.Működik. Érdekes módon egy természetes szétválasztódás történt a teljes árú üzletek vevőközönsége és az outleteké között. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik, de hogy más, az biztos.Nem. Ha valaki elmegy egy garázsbutikba Boss terméket venni, az ciki, de már nem is sok ilyen van. Nem tudom pontosan milyen ruhákat kínáltak ezekben, egyszer próbáltam bemenni, de rögtön felismertek, egy korábbi munkatársunk dolgozott ott.

Nem lehetnek magasabbak, mert ezt szerződés tiltja. Az átlagos engedmény az outletben nem lényegesen magasabb, mint a teljes árú üzletekben. A válság ideje alatt a teljes árú üzletben sokszor 50 százalékon kellett adni egy csomó mindent, az outletben pedig 30-35 százalék az átlag engedményszint. A válság elmúltával a teljes árú üzletben nem kell annyira leárazni a terméket, mint az outletben. Az árukészlet tekintetében a két üzlettípusban minden ugyanaz lesz, csak a vásárlói réteg más, például valakinek nem felel meg az egyik üzlet lokációja, vagy azért vásárol a belvárosban, mert külföldről érkezve az ottani üzletet tudja felkeresni.Mindennel együtt 6 ezer négyzetméter fölé növünk országosan, viszont a boltszám nem fog nőni, mert ezzel párhuzamosan vissza is adunk üzleteket, amelyek nem férnek bele az új koncepcióba. Három aláírt szerződésünk van az Árkádokban, kettőt már ki is nyitottunk, és tárgyalunk még 3-4 üzletről.Igen, régen úgy dolgoztunk, hogy kaptunk 20 ajánlatot üzlethelyiségekre, és abból 2-3-at elfogadtunk. Most pont az ellenkezője zajlik, körbejártuk az országot pár évvel ezelőtt, amikor úgy éreztük, hogy talán vége van a válságnak, és mi mondtuk meg, hogy hol szeretnénk üzletet, és addig alkudoztunk, ameddig megkaptuk. Ebbe a fejlesztési ciklusba 8 üzlet esett bele, de összesen 15 helyet jelöltünk ki, hogy le tudjuk fedni az országot a Hugo Boss-szal, a Tommy Hilfigerrel és a Calvin Kleinnel. A 15 lokációból, már 8-nál alá tudtuk írni a szerződést, az Etele Plaza ebben még nincs benne. Voltak nagy versenyek, pl. Budán a végén két ház versenyzett egymással, végül az Allee mellett döntöttünk. Amellett, hogy az Allee minden szempontból egy kicsit jobb volt, a menedzsment szakértelme is meggyőzőbb volt. Egy bérbeadó menedzsment borzasztóan el tudja rontani a házat azzal, hogy kinek és hol ad üzletet. A másik háznál azt éreztem, hogy nincs igazi koncepció, viszont az Allee-ban egy világos koncepciót mutattak, így azt mondtuk, hogy ez a mi házunk. Október közepén nyílik meg ott a második Calvin Klein üzlet, és tárgyalunk további márkákról. Ezen kívül decemberben nyílik az első Hugo üzlet a Westendben, ami az elsők között lesz Európában, a Boss-családon belül a Hugo inkább bevásárlóközpontokra van kitalálva, és a Boss fiatalosabb vonalát mutatja.A márka pozíciójától függ, akár még azt is mondhatnám, hogy arcra adják a bérleti díjakat. Nem mindegy, hogy mekkora a bérelt terület, milyen a márka, ki a bérlő, aki aláír, milyen a múltja, és milyen fantáziát lát benne a bérlő és a bérbeadó. Nyilvánvalóan függ a bevásárlóközponttól is, például a Westend ma a legdrágább és potenciálisan legnagyobb forgalmú ház.Az Allee-ban ilyenek is szerepelnek, létkérdés, hogy ezeket is lássa a menedzsment. Jövőre online piacra lépünk, Roland.hu lesz, vagyis egy multibrand. Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden az új koncepció szerinti multibrand üzletek vannak, utóbbinál a költözés után megdupláztuk a forgalmat, ami részben annak volt köszönhető, hogy rengeteg vásárlási statisztikát gyűjtöttünk.Nincs.Hú, de boldog lennék! A prémium üzletekben szokatlan lenne egy robottal beszélgetni. Megpróbálunk gyorsabban futni, mint a konkurencia, illetve automatizálunk minden háttérmunkát. Eddig a központba érkezett az áru, amit kiküldtünk a boltokba, most már úgy szervezzük, hogy minden termék "konyhakészen" közvetlenül a külföldi raktárból az üzletbe kerüljön.Biztosan. Ma a tényszámok azt mutatják, hogy a divatban a prémiummárkák online értékesítési aránya egy számjegyű százalék, közelebb az 5-höz, mint a 10-hez. A vásárlási élményt és a tanácsadást viszont nem kapják meg a vásárlók az online rendeléseknél.Biztos, hogy lesznek változások. Véleményem szerint a nem megfelelőek akár be is zárhatnak, vagy ha nem is zárnak be teljesen, elveszítik a regionális szerepüket és lokális házzá válnak, egy részükből iroda, egy másikból szolgáltató ház lesz. Szerintem a Westend 2 fogja a legnagyobbat ütni. Az Etele Pláza úgy néz ki, hogy csak két év múlva készül el, annak az Allee-ra és a MOM-ra lesz nagy hatása. Az Allee-t talán kevésbé kell félteni, mert megfelelő a mérete és látogatottsága, lassan vetekszik a Westendével.A bezárás egy másik fontos tényezője a bérleti díj mellett a készlet ára. Ha a készlet nem pörög rendesen, akkor szinte mindegy, hogy mennyi a bérleti díj, nem vállalják be a kereskedők. A kisboltokat nemcsak azért zárják be, mert veszteségesek, hanem mert nem elég nyereségesek. Ez nem a megalománia miatt van, hanem az árukészlet ára olyan magas, illetve annyit tud amortizálódni, hogy az felülmúlja a bérleti díjakat.