Ilyenek lesznek a jövő plázái - De mi az az omnichannel?

A proptech a november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2018 konferenciának is egyik kiemelt témája lesz, ahol a tervezés, az ingatlan-üzemeltetés, a jog és a legújabb megoldások oldalról járjuk körül az aktuális kérdéseket, olyan cégek képviselőivel, mint a CPI Facility Management, a Deloitte Legal, a Vodafone, a GRAPHISOFT SE vagy a DVM Group. ÁTTEKINTÉS

A konferencia résztvevői úgy vélik, hogy egy bevásárlóközpont sikerében továbbra is az elhelyezkedés a legfontosabb szempont. A második legfontosabb a vásárlási élmény, ezt követte az omnichannel, a flexibilitás és a vásárlói tanácsadás.

Az omnichannel a kiskereskedelemben a többcsatornás értékesítés bővítése. A vásárlók viselkedését egyetlen összefüggő folyamatként, élményként vizsgáló módszer a latin "omni" vagyis az "összes" szóból származik és arra utal, hogy a digitális technológiák, a közösségi média és a mobileszközök megjelenése lehetővé tette a vásárlók számára, hogy a vásárlás előtt a termékről a lehető legtöbb információt gyűjtsék be addig a pontig amíg elhatározzák, hogy megvásárolják a terméket, a kiskereskedők számára pedig azt, hogy ehhez alkalmazkodva a korábbiaknál is több platformot használva újragondolják a marketing és termékstratégiáikat. Az omnichannel viszont nemcsak a tájékozódási csatornák kibővítését jelenti, hanem magában foglalja az ügyfél, a márka és a kiskereskedők igényeit, kommunikációját és kölcsönhatásait.

Sokat hallottunk a flexibilitásról a különböző piaci szegmensekben, ami alól a retail sem képez kivételt. Az új lokációkat mellé szórakoztató környezetet is létre kell hozni. Mi a saját víziónk szerint fejlesztjük a kiskereskedelmi egységeket, de a helyi művészeket, tervezőket is bevonjuk, hogy egy olyan hely jöhessen létre, ahol a vásárlás mellett pihenni is lehet. Egy új fejlesztés előtt rendszerint 3 hónapos próbákat csinálunk, melyek során a különböző szegmenseket célzó eseményeket szervezünk és utána döntünk a továbbiakról - mondta el A piacokat elemezve most leginkább a kelet-közép-európai országokban fektetünk be. Az emberek ideje egyre értékesebb, könnyű hozzáférést akarnak a kiskereskedelmi termékekhez. A lokáció és a vásárlói igények szerintem is a legfontosabbak. A bevásárlóközpontok nem fognak megszűnni, de az omnichannelre is figyelni kell. Az e-kereskedelem penetrációja jelenleg 10 százalék - a kelet-közép-európai régióban viszont ez még csak 4-5 százalék körül van - ami a következő években folyamatosan növekedni fog. Sokan úgy gondolják, hogy az omnichannel túl drága a bérlők számára, de azt is figyelembe kell venni, hogy ez sokkal kényelmesebb a vásárlóknak, ami növeli a vásárlói lojalitást is. Sokan a vásárolj online, vedd át offline irányba terelik a vásárlókat, de látni kell, hogy ez sem működhet mindenhol. A plázákkal kapcsolatban egyre fontosabb, hogy legyen egy olyan érték, ami miatt az emberek bemennek. Ez a vásárláson túl a közösségi élményt, a szocializálódást is jelentheti - mondta elA kiskereskedelem mellett a logisztikában és az irodapiacon is befektetünk, de a kereslet még mindig gyenge. Amerikában és az Egyesült Királyságban az elmúlt években sok bevásárlóközpont bezárt, de a KKE régióban ennek kisebb az esélye. Lengyelországban például nincsenek high street-ek, így ezek nem jelenthetnek konkurenciát a bevásárlóközpontok számára - mondta el. A szakértő szerint a bevásárlóközpontok fejlesztésénél az a probléma, hogy ha valaki egy jó plázát akar, akkor extra szolgáltatásokat is bele kell tennie, ami extra költségekkel jár. A magasabb bérleti díjakat viszont egyrészt nehéz elmagyarázni a bérlőknek, másrészt, ha változnak a vásárlói igények, sokkal nehezebb az alkalmazkodás. Az viszont még mindig gyakori, hogy az épületet üzemeltetők nem használják az épületekről rendelkezésre álló hatalmas adatmennyiséget, így nem igazán tudják, mit csináljanak.