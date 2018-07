Itt a titkos lista: ők kaptak felmentést a plázastop alól

A 2015. szeptember 24. és 2017. március 31. között időszakban a Kormányhivatal 65 kérelemből 54 esetben hozzájárult, 11 esetben pedig megtagadta a Plázastop-törvény alóli felmentési kérelmeket. Ha regionális bontásban nézzük a kérelmeket, akkor jól látható, hogy a legtöbben Budapesten (18), illetve Pest megyében (16) folyamodtak hozzájárulásért, míg négy megyében - Csongrád, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy - nem volt próbálkozás sem.

Klikk a képre!

A Pénzcentrum birtokában lévő szakhatósági állásfoglalásokat lapozgatva feltűnik, hogy a jelzett időszakban főként már meglévő építmények bővítésére, felújítására vagy profilváltásával kapcsolatban nyújtottak be kérelmeket a hivatalhoz. Az állásfoglalásokat böngészve az is egyértelmű, hogy bővítés, felújítás vagy profilváltás kapcsán nem voltak tiltólistán a legismertebb hazai üzletláncok. A Lidl például ugyanúgy megkapta két budapesti (X. és XXII. kerület) boltjának átalakítására az engedélyt, mint például a Coop-okat üzemeltető Unió Coop Zrt.Akadtak viszont komolyabb új építésű beruházási kérelmek is. A hozzájárulást kapott kérelmek közül érdemes kiemelni például az IKEA Lakberendezési Kft.; az Unio Coop Zrt., vagy épp a CBA-kat üzemeltető vállalkozások (CBA Kereskedelmi Kft.; C.B.A. Magyar Kft.) kérelmeit. A svéd bútoróriás esetében a soroksári áruházról van szó, míg a Coop Kisgyőrben, a CBA pedig Kistarcsán és a főváros XVI. kerületében építhet(ett) új élelmiszer áruházat.Ezzel szemben a Lidl Magyarország Bt - hiába kapott engedélyt több átalakításra is - két új beruházását (Tata és Budapest XIII. kerülete) is visszadobta a hatóság. A szakhatósági állásfoglalások szerint az egyik fő gond ezekkel például az volt, hogy a "napi fogyasztási cikkek forgalmazása napi szinten számottevő vásárlói forgalmat, így jelentős gépjárműforgalom-növekedést generál, ami az érintett területen a levegő minőségének romlását okozza és növekvő zajterheléssel jár." Az Aldi és a Spar viszont nem is próbálkozott a vizsgált időszakban.A budai 1027 Budapest, Csalogány utca 43. szám alatti vegyes funkciójú ingatlanfejlesztés keretében megvalósuló, 1960 négyzetméteres Lidl élelmiszer áruházra pedig az OTP Ingatlan Zrt. adta be a kérelmet. A bírálók megállapították, hogy a "kereskedelmi építmény működésének hátrányos következményei a létesítésétől várható előnyöket nem haladják meg."