Jön a visszaesés az ingatlanpiacon, de közben ömlenek a forintmilliárdok

A Torony Alapnál a befektető partnereknek egyértelmű céljuk, hogy emblematikus irodaházakba fektessenek, és ebbe jól illeszkedik az Alkotás Point, amit sikerült jó pillanatban megvásárolni. Ennél az alapnál a hosszú távú berendezkedés a jellemző, vagyis ameddig a piaci környezetben fenntartható ezen ingatlanok tervezett bérleti hasznosítása, nem kerül sor értékesítésre. Az Alkotás Point ezzel együtt egy 20 éves épület, melyet a bérlői szeretnek és esztétikailag is frissült, az épület műszakilag kisebb felújításokat igényel. Az akvizíció során erősen figyeltünk arra, hogy olyan tételeket is beépítsünk az ajánlatba, amelyekkel ezt az épületet stabilabb műszaki működésűvé és ezzel frissebbé lehet tenni, ezáltal tökéletesen meg tud felelni a mai elvárásoknak is.Vásárlás szempontjából könnyebb a helyzet akkor, ha egy zártkörű alapról beszélünk, mert ott egyértelmű a befektetői kör, a nagy partnereknek beleszólása van az ilyen jellegű döntésekbe. Egy ilyen portfólió könnyebben finanszíroztatható és egy nívós épülethez magasabb hozam is tud társulni. Nehezebb dolgunk van, amikor az MPTIA-val vásárolunk, ugyanis egy nyilvános alapnál mindenki a piaci minimumhozamokat hajszolja, ezért sokkal nagyobb a teher a vevőn. A vásárlási kényszert nyilvánvalóan a piac is érzékeli és gyakran az árazási stratégiát is jelentősen befolyásolja.

Czifra Balázs MRICS ingatlanbefektetési igazgató Diófa Alapkezelő Zrt. Balázs több mint 20 éves nemzetközi ingatlanpiaci tapasztalattal bír, mind tanácsadói, mind fejlesztői környezetben. Értékesítői, befektetői, fejlesztői és vagyonkezelői területeken szerzett jártasságot Magyarországon... Tovább »

Szerintem éveken belül lesz korrekció. A fejlesztés alatt álló épületeket nyilvánvalóan megpróbálják befejezni, így a korrekciót inkább abban látom, hogy az építési költségeknek és a bérleti díjaknak kell más irányt venniük.

hiába szerződtünk az egyik legnagyobb hazai generálkivitelezővel, az alvállalkozók őket is cserben tudják hagyni. Megtörtént több csapattal is, hogy este összepakoltak, levonultak, és másnap nem jöttek, annak ellenére, hogy leszerződtek a munkára. Sajnos ez nem egy kirívó eset a piacon.

Megoldás lehet a külföldi fővállalkozókkal való egyeztetés, és itt nem a közép-kelet-európai cégekre, hanem nyugat-európaiakra gondolok, olyan országokra, ahol éppen nincs akkora konjunktúra.

Azt gondolom, hogy a piac most van a csúcson, viszont ez az árazás nem tud hosszan működni, hiszen relatív kevés új ingatlan kerül a piacra. Mi a különböző stratégiákhoz illeszkedve keressük a termékeket. Nagyon sokszor találkozunk olyannal, hogy például 6 százalék körüli hozamot várnának el tőlünk, akár korosabb 'A' kategóriás irodaház esetén, mely viszont a nyíltvégű alap szempontjából már túl erős elvárás. Nagy általánosságban egyébként mindenki 6 százalék körüli hozamban reménykedik, és vannak szélsőséges elképzelések, főleg az új épületeknél, ezekre mi tipikusan nem leszünk vevők az MPTIA-val. A Torony Alap viszont más, ott esetleg elgondolkozhatunk alacsony hozamú, vagyis drágább, de különleges termékeken is.Már nem igaz, hogy csak a magyar alapok között folyik a verseny. Egyre több az új szerepelő, ám igaz, hogy a nemzetközi alapok, vagy megbízott alapkezelők más elvek alapján vásárolnak. Eltérő a befektetési stratégia, amikor a vásárló lehetőséget lát hozzáadott érték teremtésére. Hosszú távú befektetési politika esetében erősebb árazás mellett is ki lehet használni az értékteremtésben rejlő lehetőségeket.Biztosat év végén fogunk látni hiszen több tranzakció van folyamatban, viszont a többsége időben eltolódott. Úgy tapasztaljuk, hogy a hazai gazdaságban van egyfajta stabilitás, így sokkal inkább a nemzetközi piacokon történő változások lesznek azok, amelyek majd kihatnak a magyar piacra. Egy általános bizonytalanság ugyanakkor érezhető, ami jelenleg abban jelenik meg, hogy elhúzódnak a tranzakciók.Nagyon változatos a kép, de az egyértelmű, hogy a bérlői piacon élénk a kereslet. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy mindenki bővülni szeretne, de kevés a terület, ezt természetesen mi is érzékeljük az irodaházainknál. Sokan vannak akik 3-5 évre előre terveznek, így egy 2021-es bérleti szerződés lejáratnál már most elkezdik szűrni, vizsgálni a potenciális irodaterületeket - hozzáteszem, nagyon helyesen. Ha egy jelentősebb, pár száz fős, bővülést terveznek középtávon, akkor könnyen belefuthatnak abba, hogy a piac nem tudja kiszolgálni az igényüket. Másrészt viszont az a tendencia is látszik, hogy a cégek visszavesznek az irodai kialakításból, nem feltétlenül a legdrágább épületben keresnek helyet. Lényegében egyszerűsítenek az irodai standardokon, újra gondolják a cég hatékonyságához illeszkedő kialakítást, amely lehet teljesen ellentétes mint az éppen aktuális trend a piacon.Ami most történik a piacon, azt már szinte egészségtelen. A másik kérdés, hogy mennyire mennek majd lefelé a hozamok, ez majd az éves statisztika tükrében jobban fog látszódni.Ez egy rövid átfutású projekt, az árazás biztosítása érdekében megpróbáltunk rögzíteni több tényezőt, például az anyagokat előre megvettük, így ezek az árak nem változtak. Azt a részét viszont nem tudtuk előre biztosítani, hogyNyilván lesz építőipari kapacitásbővülési igény, de hogy a szakma ezt miként tudja kiszolgálni, az egy nagy kérdés.Szinte az összes bérleti szerződés kifutott és a bérleti díjakban jelentős emelkedésre lehet számítani. A Shopmark felújítása nem csak arról szól, hogy fizikailag megújul az épület, hanem jellegét tekintve is vannak változások (anyagok, térszervezés, stb.), valamint az üzletek portfoliójában is fejlesztettünk. Többek között lesz olyan vezető divatmárka is, amely eddig nem volt a házban, ám természetesen az eddigi nagyobb üzletek is maradnak. Úgy gondolom, hogy komoly előrelépést sikerült elérnünk a Shopmark tekintetében: kihozzuk belőle a maximumot.A mi projektjeink kimondottan városon belüli logisztikai egységek, ez pedig elég jól elválik attól, ami a város határában lévő klasszikus nagy logisztikai raktározás. Építünk most egy csarnokot - pont azért, mert hatalmas az érdeklődés - ezzel kapcsolatban több olyan céggel egyeztetünk, amelyeknek van e-kereskedelme. Ebben a szektorban nagy erő és sok lehetőség van. Viszont nagyon oda kell figyelni, mert a költség- és bevétel oldal igen közel van egymáshoz. A logisztikának továbbra is kiemelt iparágnak kellene lennie, és ezt infrastruktúrával is meg kell támogatni. Ez egy érzékeny iparág, ha visszaesés lenne a kereskedelemben, azt a logisztika rögtön megérezné.Részletesen vizsgáltuk ezt a piacot. Van például Pécsen egy korábban szállodaként üzemelő épületünk, ami jelenleg nem hasznosított, és ezt egy magánkollégium fejlesztésére elő is készítettük. Pécsen felfelé ívelő ágban van a felsőoktatás, támogatják a külföldi diákok képzését, de nagyon érzékeny terület a diákszállás fejlesztés, nehezen mérhető a potenciálja és szakosodott tudást igényel az üzemeltetése. Hosszú távú befektetésként jó lehet, de jelentős kockázatokkal is számolni kell.Most nagyon érdekes időszakot élünk. Szoktam mondani, hogy a válság sok szempontból jót tett, segített az ingatlanpiacnak. Én is megtapasztaltam, hogy elindítottunk egy céget, majd bezártam az irodát, mert kivonult a vállalat Magyarországról, egyébként helyes döntés alapján. Ez az időszak megtanított pár embert óvatosabban viselkedni, ugyanakkor a piaci lendületben többen hajlamosak megfeledkezni a piaci tanulságokról. Most megint kezd több párhuzam lenni, de úgy gondolom a piaci szereplők időben rá fognak jönni, hogy mikor szükséges stratégiát váltani, behúzni a kéziféket, ha szükséges. A megfelelő időzítés kulcsfontosságú, mi befektetőként arra törekszünk, hogy stabil állománnyal rendelkezzünk, lehetőség szerint erős bérlői szerződésekkel, mely értékálló tud lenni egy piaci korrekció alatt is.