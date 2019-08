Kiadná az üresen álló üzleteit a pesti kerület

Victor Hugo utca 24/A.

Visegrádi utca 8.

Béke utca 126.

Lehel utca 31.

Kádár utca 5.

Lehel utca 23.

Park West 1134 Budapest, Szabolcs utca 15-25. 229 db lakás

32 - 79 m2 alapterület Átadás:

2021 H1 25.8 - 112 M Ft Ajánlatot kérek

Az önkormányzatoknak is érdekük, hogy a kiadatlan ingatlanjaiknak bérlőt találjanak, a bevételszerzés mellett pedig a lakók számára is kedvező lehet, hogy nem kell az üresen álló, bezárt üzletek nézniük minden egyes nap, melyek a környék összképét is rontják. A XIII. kerületben jelenleg még csupán 6 ilyen helyiséget hirdettek meg a vállalkozók számára, a kezdeményezés viszont jó utat mutathat. Korábban már az önkormányzat tulajdonában álló lakások megvételére is indított árverést a kerület.Az aktuálisan bérbe vehető helyiségek listája tartalmazza a 6 kiadó helyiség alaprajzait, valamint a vállalkozóknak a bérbevételhez szükséges dokumentumokat. Az új bérleti szerződést 5 éves határozott időre lehet kötni, de amennyiben a bérlő vállalja, hogy az éves bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű, de minimum az 500 ezer forintos szerződéskötési díjat egy összegben megfizeti, úgy a helyiség határozatlan időre is bérbe adható.A 6 üzlethelyiség a XIII. kerületben:A kerületben máshol is lesznek kiadó üzlethelyiségek, a nemrégiben átadott 5 szintes Klapka Központban a földszinten és első emeleten 20 és 300 négyzetméter közötti alapterületű üzleteket, orvosi rendelőt, míg a felsőbb szinteken összesen 33 darab 44 és 90 négyzetméter közötti lakást alakítottak ki: