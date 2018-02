Magyar szakembert választottak, hogy betörjön az új piacra

Pósfai Gábor ügyvezető igazgató Decathlon Magyarország Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán végezte, közgazdász diplomáját 2005-ben szerezte meg. Egyetemi tanulmányai alatt részt vett több sportmenedzsment-projektben illetve gyakornokként... Tovább »

13 éve dolgozik a Decathlonnál, ebből hét éve vezeti a magyarországi vállalatot, ez idő alatt a magyarországi működés háromszorosára, nettó 53 milliárd forintra nőtt. Az eredményekről és az előtte álló feladatokról Pósfai Gábor azt nyilatkozta: "Úgy értünk el gazdasági sikereket, hogy közben megmaradtunk egy közvetlen, családias vállalatnak. Az osztrák leányvállalat élére történő kinevezésem nem csak nekem, hanem a teljes magyar csapatnak is óriási elismerés és az elmúlt évek közös munkájának a pozitív visszajelzése."A Decathlon már kétszer is próbálkozott belépni az osztrák piacra eddig sikertelenül, azonban a mostani próbálkozás eredményeként nyár végén nyílik az első Decathlon áruház Bécsben.a Portfolio által szervezett Property Investment Forum 2016-os konferencián is megszólalt és többek között a vidéken álló üres kereskedelmi területekről és a bérlők terjeszkedéséről beszélt.