Mi kell ahhoz, hogy életben maradhassanak a plázáink?

elmondta, hogy a kelet-közép-európai régió ki van téve az egész Európában zajló folyamatoknak, a vállalatok, a kormányok, a befektetők, mind országokat átívelve hoznak döntéseket, ami egyben kockázatokat is rejt magában. Hozzátette azt is, hogy a régiót sok esetben nem ismerik a befektetők, ami miatt gyakran kikerül a célpontok közül.A panelbeszélgetés résztvevői arról is elmondták véleményüket, hogy miben látják a legnagyobb rizikót a jelenlegi ingatlanpiacon.szerint az irodaházaknál a legnagyobb veszélyfaktor a lokációból adódhat, de hozzátette azt is, hogy az ingatlanpiac egészét nézve a kivitelezési költségek emelkedése egyaránt komoly veszélyeket hordozhat magában.a kockázatok kapcsán elmondta, hogy Magyarországon problémás, hogy lesz-e elég ember, akik a projekteken dolgoznak. A bérlőiknek is egyre nehezebb megfelelő és elegendő munkaerőt találniuk. Az is érdekes kérdést vet fel, hogy mi történik ha egy szuperszámítógép megtanulja felvenni a telefont, vagy jobban tud majd számolni mint, mi. Az ügyvédek, a könyvelők és sok más szakmában is lehet, hogy jóval kevesebb emberre lesz szükség.

felhívta a figyelmet arra, hogy akármelyik részét is említsük a piacnak, az hogy mennyire kezelhetőek a kockázatok, vagy éppen milyen mértékűek, azt nagyon sok minden befolyásolja.hozzátette, hogy Magyoroszágon a fő kérdés, hogy a kormányzati beruházások mekkora részét fedik le és fogják lefedni a piaci kapacitásoknak. Ha ezek a kapacitások felszabadulnak, az a jövőben az ingatlanpiac szereplői számára rövidebb átadási időt és tervezhetőbb projekteket fognak eredményezni.Szintén a kockázatokra vonatkozó kérdésreaz egyik legnagyobb veszélyforrásnak a transzparencia hiányát hozta fel. A paneltagok a retail szektor jövőjéről is elmondták a véleményüket,szerint, azok a bevásárlóközpontok lehetnek életképesek, amelyek a vásárlás és éttermi szolgáltatások mellett, szórakozási lehetőségeket is tudnak nyújtani a látogatóknak.

Hoznék egy példát, van egy cipőbolt egy prime lokációban itt a régióban, ahol nincsen több száz kiállított darab, az emberek bemennek, kiválasztják a cipőket egy online felületen, majd az eladók kikérik a raktárból a kiválasztott terméket - ami valamelyik alsóbb szinten helyezkedik el - vagy akár házhoz is viszik a termékeket. A bolt nagyon jól működik, ami azt mutatja, hogy ha átveszünk bizonyos újításokat, akkor egy tradicionális bolt, retail egység is remekül tud működni.

hozzáfűzte azt is, hogy a TriGranitnál nem terveznek a jövőben bevásárlóközpontba fektetni. Véleménye szerint akkor lehet egy ilyen ingatlan működőképes, ha jó lokációban van, ha vannak további tervek, opciók az ingatlan hasznosítására, ha a bevásárlóközpont funkció nem válna be, valamint harmadik tényezőnek a megfelelő koncepciót említette.a retail szektor átalakulása kapcsán elmondta, hogy az online shoppingnak egyértelműen van hatása a retail szektorra is.