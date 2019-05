Most akkor bezárnak a plázáink vagy nem? - Mi az igazság?

Hegedűs Orsolya MRICS Associate, RICS Registered Valuer, Head of Advisory & Head of Research Budapest Cushman & Wakefield Hegedűs Orsolya a Cushman & Wakefield budapesti irodájának Valuation Associate kollégája, és a tanácsadási, valamint piackutatási részleg vezetője. Több mint 18 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik ingatlanértékelés... Tovább »

Átalakuló retail és logisztika az e-kereskedelem árnyékában

Magyarországon az európai átlagnál alacsonyabb az e-kereskedelem aránya: míg az EU-ban átlagosan 9 százalék, addig Magyarországon mindössze 4,5 százalékot tesz ki. Mindez pedig nemcsak jó internetkapcsolat, hanem kulturális kérdés is. A lakosság mintegy 38 százaléka vásárol jelenleg online, akik főként az otthoni átvételt preferálják.Noha előfordulnak üzletbezárások, a diszkontáruházak Európa-szerte dinamikusan növekednek, a bevásárlóközpontok bérleti díjai pedig még mindig nem érték el a 2008-as szintet. Budapesten európai viszonylatban is kiemelkedő bérletidíj-emelkedés zajlik, miközben Nyugat-Európa több országában stagnálnak, illetve csökkennek a bérleti díjak. A kiskereskedelmi piac komoly kihívásokkal néz szembe: a konjunktúra-ciklus végén járunk, növekednek a munkaerő-költségek, emelkednek a bérleti díjak és gyenge a forint.Bár a kiskereskedelem fizikai része nem fog megszűnni, a kereskedőknek a jövőben kevesebb üzletre lesz szükségük, mint ma. Ezzel párhuzamosan az omnichannel megoldások egyre jobban el fognak terjedni, a vásárlók az élmény miatt fognak az üzletbe betérni. A márkahűséget pedig a jövőben a technológia és a közösségi hajtja.A magyar vásárlók prémium terméket online csak jelentős árengedménnyel és csak olyan kereskedőtől vásárolnak, akitől már korábban is vásároltak - mondta elelmondta, hogy a különböző szegmenseket máshogy érint az e-kereskedelem. A vásárlók gyors és egyszerű online vásárlási folyamatot igényelnek, amit ki kell szolgálni, például abban, hogy a látogatók 60 százaléka mobil platformról érkezik.Az a fontos, hogy egy bevásárlóközpont fejlesztői és üzemeltetői szempontból gyorsan tudjon reagálni a trendek változására, vagyis könnyen hozzá lehessen nyúlni a plázához a vásárlói igények átalakulása miatt. A mai logisztikai bérleti díjak mellett nem biztos, hogy megéri üzemeltetni és felépíteni belvárosi raktárakat, Magyarország ugyanis egy árérzékeny piac, az emberek azért vásárolnak online, mert olcsóbb és nem feltétlenül fizetnek az olyan kényelmi szolgáltatásért, mint például a házhozszállítás.Az online kereskedelem bővülésével párhuzamosan az offline forgalom is nő, igaz, kevésbé dinamikusan - világított rá. A szakértő szerint a kiskereskedelmi területek mérete még egy jó darabig nem fog csökkenni, de el lehet gondolkodni például a forgalomarányos bérleti díjakon is. A vásárlói igényeinek megfelelő bérbeadói stratégiát kell kialakítani. Az utóbbi időben növekszik a gasztro- és szórakoztatóterek aránya, ami elmozdulást jelent a klasszikus gyorséttermi ételudvaroktól. Mivel a logisztikai piacon is komoly problémát jelent a munkaerőhiány, ezért sem fenntartható az ingyenes kiszállítás.szerint a tér megmarad, de átalakul, lehet, hogy raktárakat üzemeltetnek majd, az Amazon például bevezette a 2 órán belüli házhozszállítást. A belvároson belüli és közel lévő raktárak el fognak terjedni, az üzlethelyiségek Budapesten is átalakulnak majd showroomá, de a vásárlás online fog megtörténni. Bár az automatizálás költséges és időigényes folyamat, de végbe fog menni, mert a munkaerőt, mint a legdrágább költségtételt, ki kell kiváltani.Nyugat-Európában (főleg az Egyesült Királyságban) már komoly probléma, hogy a kereskedők egyre kisebb területeket keresnek és egyre kevesebbet hajlandók fizetni, az e-kereskedelem bővülésének nagy nyertesei a logisztikai fejlesztők lesznek - mondta elA hazai piacon azonban dinamikusan bővül a kiskereskedelmi területeket iránti igény - tette hozzá. A forgalomarányos bérleti díj kapcsán ugyanakkor olyan kérdések is felmerülnek, hogy vajon a bolti átvétel beleszámít-e az üzlet forgalmába.A konferencián elhangzott többi témáról az alábbi linkeken olvashatunk: