Robbanás előtt a budapesti szállodapiac - Kijöttek a legfrissebb számok

A bővülés ellenére az első félévben minimálisan, 0,5 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma országosan, főként a hazai vendégszám visszaesése miatt. Ennek ellenére az éves alapon számított bevételek 7,6 százalékkal emelkedtek. Ahogy a Portfolio is beszámolt róla, több új szállodát is átadtak az első félévben Budapesten.A csőben lévő fejlesztések alapján azonban valósággal felrobbanhat a hotelpiac, év végéig ugyanis további 1400 szobával bővülhet az állomány, miközben a összesen 3000 szobányi állomány áll fejlesztés alatt. Ennek 85 százaléka Budapesten fog megvalósulni. Az átlagos, éjszakánkénti szobaár mintegy 6 százalékkal nőtt éves alapon, így elérte a 87,3 eurót (28 400 forintot).2019 első féléve két befektetést hozott a hazai hotelpiacon, valamint egy irodát is megvásároltak, amit hotellé alakítanak át. A teljes befektetési volumen elérte a 102 millió eurót (33 milliárd forint). Az első negyedévben aza Hungária körúton található 135 szobás Achat Premium Budapestet. Szintén az első negyedévi statisztikákba került be, hogy aaz Angyal irodaházat, amit a tervek szerint hotellé alakít át. Az elmúlt évek egyik legnagyobb hotelvásárlása azonban kétségkívül a Danubius Hotels-től azvolt.A tranzakciók relatíve magas száma és a most épülő hotelek volumene azt mutatja, hogy a befektetők és a fejlesztők bíznak a hazai - elsősorban a budapesti - turizmusban, amit az is alátámaszt, hogy a júniusi kihasználtság 74 százalék volt. Ez ugyan 0,8 százalékkal alacsonyabb az egy évvel ezelőtti értéknél, de a korábbi évekhez képest még így is kimagasló szám.