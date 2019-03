Szállodaépítési lázban ég a főváros - Egyre több az építkezés

Az országosnál sokkal jobban felpörögtek azonban a szállodaépítések Budapesten, ahol a válság előtti maximumokat is meghaladta 2015-ben, 2017-ben és 2018-ban is a megkezdett építési munkák összértéke. 2018-ban például a válságot megelőzően rekordnak számító 2008-as évhez képest több mint 35 százalékkal nagyobb volumenben indultak meg építkezések a fővárosban, de a növekedés 2017-hez képest is jelentős volt, több mint 11 százalékos. Tavaly vette kezdetét például az InterCityHotel, a W Budapest Hotel, az E12 Hotel, az H2 Hotel és a Hotel Akadémia építése is a fővárosban.

Bár az építkezések nehezen indultak be a szállodaiparban, a korábbi élénkülés lassan beérik, és egyre több szálloda készül el, az Aktivitás-Befejezés mutató értéke így jelentőset, 74 százalékot ugrott 2018-ban országos viszonylatban, míg Budapest esetében a növekedés mértéke 2017-hez képest közel 147 százalékos volt. 2018-ban adták át például a Meininger Budapest Hotelt, de a sor az idén is folytatódik, 2019-ben készülhet el többek között a Matild Palota, a Párisi Udvar, és a Small Grand Hotel.