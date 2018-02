Szellemplázákká alakulnak a bevásárlóközpontjaink?

Globális e-kereskedelem

A változás várhatóan nem lesz ennyire drasztikus, de tény, hogy az elektronikus kereskedelem globálisan is egyre nagyobb szeletet hasít ki a teljes kiskereskedelmi volumenből. A fogyasztói szokások átalakulásával mindez az üzletek jellegére is hatással van, ami a kiskereskedelmi ingatlanok piacának megváltozásához vezet.A tavalyi évben átlagosan 300 dollárt - közel 80 ezer forintot - költöttek az emberek fejenként az interneten. Bár a teljes kiskereskedelemnek ez még mindig csak 8-10 százalékát teszi ki, a növekedés hatalmas. Míg 2013-ban az e-kereskedelem mértéke a mostani felét sem érte el, addig a következő négy évben várhatóan ismét megduplázódik, elérve a 600 dollárt fejenként, miközben a világ teljes kiskereskedelmi forgalma legfeljebb 20 százalékkal bővül.

Mint a különböző technológiákban, úgy az e-kereskedelemben is vannak az átlagnál előrébb járó országok, az említett 300 dolláros átlagot több ország is meghaladja. Kína a magas népességszámának köszönhetően 672 milliárd dollárral a legnagyobb szeletet hasítja ki a globális e-kereskedelemből, de 500 dollárral egy főre vetítve is átlag felett áll. Ennek hátterében viszont az is állhat, hogy a nagyobb kínai online kereskedelemmel foglalkozó cégeken kerseztül felehetően nem csak kínai vásárlók költenek. Hasonló megközelítésben ennél is nagyobb értékben vásárolnak a második helyen álló amerikaiak, ahol évente 1000 dollárnyi terméket vásárolnak meg interneten keresztül, de magas Németország és Kanada egy főre jutó mutatója is. A népesebb országok közül viszont az Egyesült Királyságot kell kiemelni, ami összvolumenben csak a harmadik helyen áll, de fejenkénti költésben 1500 dollárral áll a top tizes lista élén. Ezzel szemben Brazília a magas népességének köszönheti helyét a listán, ott mindössze 100 dollárt költenek fejenként az interneten. A Kínához hasonlóan nagy népességű India viszont egyáltalán nem szerepel a tíz legnagyobb között, ami 15 dollár alatti évenkénti költésre utal.

Hogyan hat ez a plázákra és az ingatlanpiacra?

Magyarországon becslések szerint a teljes e-kereskedelem mostanra eléri az 500 milliárd forintot, ami fejenként valamivel több, mint 50 ezer forintot - azaz 200 dollárt - jelent évente, így jelenleg mi is a 300 dolláros világátlag alatt vagyunk. Az online vásárlásokban viszont nem biztos, hogy csak az adott ország állampolgárai vesznek részt, ami torzíthatja az országok egy főre eső eredményeit.A bérleti díjak, a bérleti szerződések vagy az üzlethelyiségek mérete és elhelyezkedése mind olyan tényező, amire az e-kereskedelem megjelenése erős hatással van. Az ingatlanpiacon ez a kiskereskedelmi és a logisztikai ingatlanokat érinti leginkább. Azzal, hogy a meglévő technológiát egyre többen kezdik használni és az interneten megrendelhető árucikkek köre is jelentősen bővül, az üzlethelyiségek egy része iránt csökkenni fog az igény, ami bizonyos üzletek bevételében és az azoknak helyet adó ingatlanok bérleti díjaiban is megmutatkozik.Ennek következtében biztosan lesznek üzletek, amelyek kiszorulnak a forgalmasabb környékekről és hosszabb távon akár meg is szűnnek, de a vásárlás élménye iránti igény továbbra is fenntartja a szükségletet a nagyobb bevásárlóközpontokra. Arra azonban nekik is figyelniük kell, hogy egyre komplexebb szolgáltatásokkal álljanak a vásárlóközönségük rendelkezésére. A már most meglévők - mozi, étterem - mellett így akár az ügyintézéssel vagy egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatások is megjelenhetnek bennük. A szolgáltatások és a vásárlás ötvözése egyébként a hipermarketekben is kezd megjelenni, vagy például - éttermeivel és játszóházaival - az Ikea is évek óta ezt az irányt követi.A logisztikai ingatlanok ezzel szemben jelentősen profitálhatnak a növekvő e-kereskedelemből, ugyanis a termékek kiszállításához egyre több és nagyobb elosztóközpontokra lesz igény.Az, hogy a fogyasztók egyre tudatosabbak, egyre szabadabb a nemzetközi kereskedelem, és egyre könnyebbé válnak a fizetési módok, szintén az online vásárlások terjedését segíti. Bár pontos forgatókönyv nem létezik, az biztos, hogy a közeljövőben jelentősen felgyorsul a fogyasztói szokásoknak és a nemzetközi kereskedelemnek a változása, ami a logisztikai ingatlanok mellett leginkább a kiskereskedelmi ingatlanok világát fogja átalakítani.