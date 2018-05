Tarthatatlanok az árak a legújabb budai ingatlanban

Scheer Sándor, a Market vezérigazgatója, mint a kivitelezői szakma egyik legfontosabb képviselője is résztvevője lesz a május 4-én megrendezésre kerülő Lakás 2018 Konferenciának a Millenáris B épületében. ÁTTEKINTÉS

A terület történelmi jelentősége és múltja elvitathatatlan, ezért is volt rendkívül bonyolult és nehézkes az a folyamat, aminek a végén megvalósult ez a letisztult és a környezetébe simuló forma és dizájn. Scheer elmesélése alapján a projekt első szakaszában, amikor még tervezték, hogy mi álljon majd itt, maga is inkább egy egyedi, valami teljesen újat mutató, ikonikus épületet álmodott ide, de olyan sokáig húzódott a projekt, hogy végül már maga is úgy gondolja, hogy jobb, hogy egy környezetébe simuló tervet valósítottak meg, ami nem tereli el a járókelők figyelmét a Lánchídról és az Alagútról. A terület kiemeltségét és érzékenységét jól mutatja, hogy a 2007-ben kiírt tervpályázatra érkezett 59 terv közül egyik sem nyerte el a zsűri tetszését. A tervezés, engedélyezés szakasza után jöttek a szintén értékes hónapokat jelentő régészeti feltárások. Végül is érdemi eredmény nélkül.Scheer kiemelt szerepét a projekt kapcsán úgy határozza meg a cég, hogy "A Hotel Clark esetében szerencsés módon döntő volt Scheer Sándor személye is. Újraértelmeződött a klasszikus megrendelő-tervező kapcsolat, amire nagy szükség volt, mert egy ilyen - az egész várost bizonyos értelemben meghatározó - projektnél létfontosságú a jó, párbeszédképes megrendelő, akivel valóban közösen lehet gondolkodni. Ennek az érzékenységnek köszönhetően valósulhatott meg például, hogy egy szintet kivettek, de az így létrejött dupla belmagasságú földszint teljesen más hangsúlyt és érzetet ad az épületnek, valamint nagy hatássál van a homlokzati architektúrára is."A projekt elhelyezkedése miatt, a rendkívül nehézkes engedélyeztetési folyamat után, számtalan kivitelezési nehézséggel is meg kellett küzdjön. A kis terület és forgalmas környék miatt műszaki bravúrokra volt szükség ahhoz, hogy a foghíj helyén végre egy méltó és működő épület álljon. Ezt egyes szakaszokban 120 ember oldotta meg egyszerre. A 86 szobás szállodát jelenleg 20 ember üzemelteti. A cég a közleményében külön kitér arra, hogy már a nyitáskor komoly előfoglaltsága volt, és azóta is milyen magas a kihasználtsága. Ez pedig valószínűleg az elsőre meglepően alacsony árainak köszönhető. A hasonló kategóriában működő hotelek szobaárai 2-2,5-szer magasabbak. Így a most a szállásfoglaló oldalakon elérhető 30 ezer forinttól induló (1 szoba -2 személy) éjszakánkénti ár hamarosan akár a kétszeresére is emelkedhet. Ezzel kapcsolatban Scheer Sándor a nyitáskor szükséges átmeneti, bejáratós időszakot emeli ki, ami a mai megváltozott piaci környezetben, ahol az online értékelések akár csődbe is tudnak vinni egy szálláshelyet, fontos, hogy kiváló értékelésekkel rendelkezzen a hotel.