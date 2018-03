Tata visszavág Tatabányának - Nagyobb és szebb Intersparja lesz a helyieknek

A hipermarket az egykori Tatai Atlétikai Club pályájának helyén fog megvalósulni, mintegy 5200 négyzetméteren, az Interspar mellett pedig 2600 négyzetméteren különböző üzletek és szolgáltatók kapnak helyet. A beruházás összértéke csaknem 4,2 milliárd forint, amelyet a Spar önerőből fedez.

Az áruházra az engedélyt még a plázastop előtt kérte a cég, de a gazdasági helyzet most tette indokolttá, hogy el is kezdjék azt. November végén írtunk arról, hogy a tatabányai Interspar áruház is megújul, ott 5000 négyzetmétert modernizáltak, melyből 1360 négyzetméter shopterület, 3950 négyzetméternyi eladótér újult meg.