Tényleg megváltoztatja a lakás értékét, ha van egy Lidl a környéken?

Miért befolyásolná egy új áruház a környék lakásárait?

A legtöbben örülnek annak, ha egy új áruház, bevásárlóközpont, vagy üzlet nyílik a lakóhelyük közvetlen közelében, egyrészt együtt jár egy felújítással, ami a környékre is pozitív hatással lehet, másrészt a közelben lévő új üzlet, a bevásárlás kényelmi szempontjain is sokat segíthet. Éppen emiatt tűnik elsőre meglepőnek a The Telegraph cikke, amelyben arról számoltak be, hogy nem igazán örültek a lakosok három angol kisvárosban, ahol a Lidl új üzletek nyitását jelentette be, sokan féltek ugyanis attól, hogy emiatt kevesebbet fog érni a házuk.Az angol kisvárosi lakosok félelmének hátterében egy tavalyi Lloyds Bank kutatás eredménye áll, ami rávilágított, hogy a Waitrose üzletlánc közelében elhelyezkedő ingatlanok, átlagosan 12 százalékkal kerülnek többe, mint a hozzájuk hasonló, de a bolttól távolabb eső házak. A Lidl pedig éppen három ilyen üzlet helyén nyitja meg új egységeit, ami miatt a lakosok arra következtettek, hogy ha elmúlik az úgynevezett "Waitrose-hatás", egyszerűen zuhanni kezd majd a lakásuk értéke. A félelem egyetlen talán logikus magyarázata, hogy a régi üzleteket jobbnak, magasabb presztízsűnek értékeli a lakosság.

A Lloyds kutatásában egyébként arra is kitérnek, hogy a Lidl melletti angol lakásárak az elmúlt négy évben 15 százalékkal nőttek, ami a szokásosnál magasabb értéknek számít. Itthon még nincs tudomásunk hasonló kutatásról, az viszont biztos, hogy sok új üzleti egység, akármelyik lánchoz is tartozik, szívesen választ olyan környéket, ami vagy jelentős fejlődés előtt áll, vagy a közelmúltban ment át nagyobb fejlesztéseken. Jó példa erre a Váci úti irodafolyosó, ahol a rengeteg új irodaház, az ideköltöző cégek és így az egyre több dolgozó miatt, pár éve az egyik irodaház alsó szintjén nyitott új egységet a Spar. Természetesen a régi tendencia is megmaradt, hogy a nagyobb közlekedési csomópontokba, vagy éppen kiemelt lokációba települjenek ezek az üzletek - például most júniusban nyílt meg egy új Lidl a Ferenciek terén - de mégis jó üzleti stratégiának tűnik minél közelebb települni és kiszolgálni a rögtön munka után bevásárlást intéző irodista közösséget.Egy környéken bekövetkező, nagyobb mértékű emelkedést a lakásárakban vélhetően nem egy új üzleti egység megjelenése okoz. Sokszor inkább az áll a háttérben, hogy az üzletláncok érzékelik a környék fejlődési lehetőségeit, látnak potenciált abban, hogy egy biztos vásárlóerő van, vagy lesz azon a területen, és így olyan helyeken nyitnak üzleteket, ahol egyébként is gyorsabban nőnek a lakásárak az átlagosnál.