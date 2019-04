Újabb hibrid hotel lehet Budapesten

Szalagátvágás volt ma a fő menü a fővárosi 1-es számú Vásárcsarnok mögötti Meininger hotelben. Ahogy korábban elsőként bemutattuk, egy vegyes modellt honosítottak meg: a klasszikus hotelszobák mellett családi apartmanokat és a hostelekre jellemző hálótermeket is igénybe vehetnek a vendégek. Nagy közösségi tereket alakítottak ki, önálló konyha és game zóna is rendelkezésre áll és van egy co-working terület is, amit a közeli Corvinus egyetemre is gondolva külsősök is használhatnak.

fotó: Mester Nándor

Közép-Európában ez az első szálloda a hálózatban. Thomas Hageman üzemeltetési vezérigazgató a Portfolionak elárulta: annyira ígéretes a magyar piac, hogy újabb budapesti egységen gondolkoznak és nem zárta ki, hogy az egyik nagy megyeszékhelyen is megjelennek, Debrecent kifejezetten érdekesnek nevezte. Úgy tudjuk, hogy Belgrádot, Varsót és Krakkót is vizsgálják. Idén a budapesti mellett további három városban nyitnak hotelt, ezzel 30-ra nő a hálózat tagjainak a száma.

fotó: Mester Nándor

Az üzemeltetési szerződést 2015-ben írták alá és 20 évre szól. Nyilván erre utalt a német vezető, amikor üdvözlő beszédében a beruházó Bedori Investmenttel kialakított hosszú távú kapcsolatról beszélt. Más olvasatban természetesen ez azt is jelentheti, hogy az újabb itteni egységet vagy egységeket is ezzel a partnerrel valósítják meg.

fotó: Mester Nándor

Egyebek között a hotelek hatékonyabb üzemeltetéséről is szó lesz a Portfolio konferenciáján. Érdemes már most helyet foglalni. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A most átadott 184 szobás, 744 ágyas szálloda beruházója a magyar tulajdonú Bedori Investment Kft. Apáthy Zoltán résztulajdonos a Portfolio érdeklődésére a finanszírozás részleteiről is beszámolt. A Raiffeisen Bankkal kötött hitel szerződésnél 30 százaléknál magasabb volt az önerő. A fedezet természetesen az ingatlan maga, amiben a hotelen kívül egy négyszintes mélygarázs is működik, utóbbit az Árgus-Security Kft. üzemelteti. A komplexum kivitelezését a Svietelskyre, a tervezést a Vadász és Társai Építőművész Kft-re bízták.A Meininger hálózata a 2017/18-as üzleti évben 88 millió eurós értékesítési bevételt ért el. A szobafoglaltsága 76, az ágyaké 88 százalékos volt. A hat üzleti évvel ezelőtti mutatók még 44 millió eurós bevételt jeleztek, ezt 13 egységgel érték el.