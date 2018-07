Újra élet került a budai szellemplázába

Az elmúlt két évben zajlott a III. kerületi Csillagvár bevásárlóközpont átalakítása, egy közel félmilliárdos programba keretében a gépészetet, az elektromos rendszert és a burkolatokat cserélték, illetve újraalakították a belső tereket. Az egykori szellemplázát 2016 decemberében vásárolta meg a brit M7 Real Estate, azóta több hosszú távú bérlővel is rendelkezik az ingatlan, illetve 180 százalékos növekedésről számoltak be a bérlők számát illetően.A másodlagos vagy rosszul menedzselt több-bérlős - ipari; irodai; logisztikai - ingatlanok megvásárlására specializálódott M7 Real Estate 2016-ban jelent meg Magyarországon, a mintegy 33 milliárd forint értékű portfóliójában jelenleg körülbelül 270 000 négyzetméternyi bérbe adható területet kezel. A vállalat a CEREF 1 ingatlanalapba tartozó magyar ingatlanok vagyonkezelőjeként működik, és 13 ingatlan vagyonkezelését végzi az országban, amelyekbe például a paksi Atom Center bevásárlóközpont, a dunaharaszti Acélforma ipari csarnok, a Liget Center Irodaház, vagy az "A" kategóriás Aerozone logisztikai központ is beletartozik.