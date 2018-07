Betörők fenyegetik több ezer magyar házát - Térképen a legveszélyesebb helyek

Save the date! November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legforróbb témákkal, a legfontosabb szakértőkkel és döntéshozókkal, exkluzív programokkal, egyedülálló networking lehetőségekkel várjuk a részvevőket az egész napos programra. Írja be a naptárába már most! ÁTTEKINTÉS

Magyarországon 2012-ben 451 259 bűncselekmény történt, ám azóta jelentősen csökkent az éves esetszám. 2016-ban összesen 277 166 esetet regisztráltak, melynek 47 százaléka minősült kiemelten kezelt bűncselekménynek - ezen belül lopásból történt a legtöbb, szám szerint 78 296 darab.A PRE-STAT Adattár együtt elemzi az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENyÜBS), a rendőrség által használt integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer (RobotZsaru) regisztrált bűncselekményekkel kapcsolatos adatait, valamint a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) adatait (például lakónépesség, lakások száma vagy személygépkocsik száma).A webes térinformatikai alkalmazással a szezonális bűncselekmények alakulása is vizsgálható térségi szinten. Például Somogy megye Siófoki járásában 2010 és 2017 között minden évben a nyári hónapokban tetőzött a lakásbetörések száma, átlagosan havi 60 esettel. Ezzel szemben a megyeszékhelyen, Kaposváron novemberben és decemberben jellemző leginkább ez a bűncselekmény.Az országot járásonként vizsgálva szembetűnő, hogy az észak-dunántúli területek lakásbetörések szempontjából jelentősen biztonságosabbak az átlagnál. Az alábbi térképen a 100 ezer lakásra jutó betörések száma látható 2017-ben, ahol a zöld szín az alacsonyabb, a piros a magasabb esetszámokra utal. A legbiztonságosabb járásokban mindössze néhány betörés volt a tavalyi évben, a fővárosban és Kelet-Magyarországon azonban már magasabbak a számok.

Lakásbetörések száma 100 ezer lakásra vetítve, Forrás: prestat.lechnerkozpont.hu

Ebből a szempontból a főváros legrosszabb kerülete a II., ahol tavaly minden 425. lakásból jelentettek betörést. Ez az érték országosan is az egyik legrosszabb arány, két Borsod és két Heves megyei járásban mértek csak magasabb számokat.

Budapesten belül azt látjuk, hogy azokban a kerületekben volt magasabb a betörések aránya, ahol magasabb a családi házak előfordulása, függetlenül attól, hogy a drágább budai vagy az olcsóbb külső-pesti részekről van szó.A belvárosból egyedül az V. kerület emelkedik ki, közel azonos értékekkel, mint a XVII., a XXI. vagy a XXIII. kerület. Budán a II. mellett pedig a XII. és a XXII. kerületekben is meglehetősen magas volt a lakásbetörések száma.

A betörések száma után érdemes megnézni a lakásárakat is, amelyről részletesebben az alábbi cikkünkben írtunk.Bár a drágább budai kerületekben mindig is magasabb voltak a betörések aránya, úgy tűnik, a betörők az olcsóbb kerületek házait/lakásait sem vetik meg. A Lechner Tudásközpont térképén azonban sok más bűncselekmény statisztikáját is megnézhetjük, így teljes képet kaphatunk arról, hogy az egyes bűncselekmények számait és arányait tekintve melyek az ország legveszélyesebb és legbiztonságosabb helyei.