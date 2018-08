Bezár a Kuplung - Vége a bulinegyed aranykorának?

A budapesti belváros felértékelődési folyamatába illeszkedik az építés alatt álló luxusapartmanok mellett az Instant helyén épülő Hard Rock Hotel is, ami jól mutatja, hogy az egy évtizeddel ezelőtt még kihasználatlanul álló épületek fejlesztésében egyre több befektető lát lehetőséget. Ez a tendencia a következő években azt eredményezheti, hogy az eredetileg ideiglenes megoldásnak szánt romkocsmák egy része fokozatosan kiszorul a főváros központjából, teret adva a magasabb értékű ingatlanfejlesztéseknek.

Miért ekkora üzlet a belvárosi lakásfejlesztés?

Az ingatlan.com adatai szerint a VII. kerületben az építési telkek átlagára meghaladja a 600 ezer forint négyzetméterenként, Belső-Erzsébetvárosban pedig mindössze egyetlen eladó építési telek van, amelynek négyzetméterára a 2,2 millió forintot közelíti. Ezen számok hallatán nem csoda, hogy a rosszabb állapotú, alternatív használatú épületekért két kézzel kapkodnak a fejlesztők.

Mi lesz így a bulinegyeddel?

A Király utcai helynek szeptember 10-ig kell bezárnia, ami meglehetősen rövid határidő, bár a 2004-es nyitáskor is csak egy fél éves szerződés volt, amit összesen 12-13 alkalommal hosszabbítottak meg. Kováts Péter, a hely tulajdonosa az Indexnek elmondta, hogy a környéken szinte lehetetlen megfelelő adottságú területet megfizethető áron találni, és ahogy például a Toldi Klubot üzemeltetők, úgy ők is a VIII. kerület felé kacsingatnak, amiről már most mindenki úgy beszél, mint a következő VII. kerület. Véleménye szerint azonban a VIII. kerületben még nincsenek olyan ikonikus klubok, amelyek Józsefvárost szórakoztatóipari központtá tennék, ennek kialakulásához hosszabb időre van szükség.A alábbi sorokat több mint egy éve, a Kuplungtól néhány száz méterre található egykori Instant bezárása kapcsán írtuk, de most a Kuplung bezáráskor sem fogalmazhatnánk másként:A VII. kerületben mostanra főként csak a Külső-Erzsébetvárosban vannak üresen álló fejlesztési telkek, az új építésű belvárosi lakások iránt azonban továbbra is erős a kereslet, melyet kisebb részben a tehetősebb rétegek belvárosba költözése, nagyobb részben a befektetési célú vásárlók erős jelenléte fűt. Ebből adódóan a fejlesztőknek továbbra is vonzó terep a belváros, azonban ha valaki itt szeretne építkezni, akkor a telekhiány miatt már létező épületeket kell keresnie, amelyek felújításával/lebontásával tudja megvalósítani a beruházást.A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint 2018 második negyedévében a VI. kerületben lévő elérhető új lakások átlagos négyzetméterára elérte az 1,09 millió forintot, míg a VII. kerületben ugyanez 1,03 millió forint körül alakult. Az 1 millió forint feletti négyzetméterár miatt tehát még a magasabb telekárak mellett is megéri itt a lakásfejlesztés.Bár a belváros felértékelődése és átalakulása a városfejlődés természetes folyamata, tény, hogy a luxuslakások és az azt kiszolgáló helyek következtében teljesen más hangulata lesz a ma ismert bulinegyednek. A szórakozóhelyek eltűnésétől azonban nem kell tartani, ahogy most sokak szerint a VIII. kerület válhat a megszűnő romkocsmák célpontjává, úgy a távolabbi jövőben feltehetően megint más, a fejlesztési terültek perifériáján található városrészeket vehetnek birtokba az alternatív szórakozóhelyek üzemeltetői.A Kuplung a mostani helyén utoljára szeptember 10-én lesz nyitva, de ezt megelőzően egy hatalmas, háromnapos, hétvégi programmaratonnal búcsúzik a hely szeptember 7. és 9. között.