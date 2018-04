Budapesten épül a térség legnagyobb léptékű szabadidős és kulturális beruházása (x)

A legjelentősebb nemzetközi ingatlanszakmai kiállításon és vásáron, a MIPIM-en a világ legnagyobb ingatlan befektetői találkoznak évről évre, ezért volt kiemelkedő jelentőségű, hogy idén is több tízezren ismerhették meg a Liget Budapestet egyfajta referenciaprojektként, hiszen ma nincs ehhez hasonló léptékű és minőségű kulturális tartalmú városfejlesztés a térségben. Ez egyúttal azt is üzente a világnak, hogy érdemes Budapestre figyelni, hiszen ahol ilyen volumenű állami fejlesztések valósulnak meg, ott a régió hatalmas gazdasági teljesítőképességgel rendelkezik, tehát magánbefektetőként is érdemes a piacra lépni.Tavaly a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató, Best Mega Futura Project kategórián belül a legjobb európai uniós fejlesztésnek választották meg Liget Budapest Projektet. Idén már nem csak lehetőség, hanem óriási felelősség, sőt kötelesség volt ismételten részt venni a kiállításon, ahol arról tájékoztathatták a nagyszámú nemzetközi érdeklődő közönséget, hogy a tavaly még csak maketten, látványterveken megcsodált városligeti fejlesztéseket már elkezdték megvalósítani.Egy ilyen léptékű projekt tőkevonzó képessége egészen elképesztő. Cannes-ban minden évben több milliárd dollár sorsáról döntenek a befektetők: milyen helyszíneken, régiókban helyezik el forrásaikat. Az idei kiállítás tanulsága az, hogy befektetői körökben Budapest népszerűsége töretlen, és ehhez jelentős mértékben hozzájárul a Városliget történelmi léptékű megújítása. Az, hogy már idén kivitelezési fázisba lépett a projekt csak növelte ezt az érdeklődést.Mint az ismeretes, 2017 tavaszán átadták az Állatkerti körúton a Feszl Frigyes eredeti tervei alapján készült, gyönyörű új pavilonokat, míg tavaly novemberben megkezdődött az Olof Palme Ház műemléki restaurálása, mely 2018 végére fejeződik be. A park egyik legrégebbi és legszebb építményét a hagyományokra építve, de XXI. századi színvonalon újítják meg, Millennium Háza néven várja majd a látogatókat. Felújítását követően a több mint 130 éves, különleges értékű műemléképület az újkori Magyarország történetének legvirágzóbb, legsikeresebb időszakát, a főváros és Magyarország századfordulós aranykorát eleveníti majd meg egy különleges, interaktív állandó kiállítással, de helyet kap benne egy, a millenniumi hangulatot megidéző, kulturális rendezvényeknek otthont adó kávéház is.Igazi mérföldkő, hogy tavaly év végén elkezdődött a Néprajzi Múzeum ikonikus épületének a kivitelezése. Liget Budapest Projektnek köszönhetően a 145 éves Néprajzi Múzeum történetében először kap olyan épületet, melyet a gyűjtemény igényei szerint terveztek meg. A múzeum egy korszerű, minden szempontból világszínvonalú, a szakmai követelmények, valamint gyűjteményi és látogatói igények szerint kialakított 34.000 négyzetméteres épületben kap új és végleges otthont a Városligetben, ahol 1896-ban - a millenniumi kiállításon - először mutatkozott be a nagyközönségnek. A nemzetközi építészeti tervpályázaton győztes magyar Napur Architect építésziroda által a jelenleg parkolónak használt Ötvenhatosok terére tervezett új múzeumépület egyszerre veszi figyelembe a park adottságait, valamint a környező városi szövet kapcsolódásait. Mellette, a Dózsa György úton megvalósítandó 800 férőhelyes mélygarázs építése várhatóan az év első felében kezdődhet meg.Óriási kulturális adósságot törleszt a Liget Budapest Projekt, hogy hetven év után a látogatók ismét gyönyörködhetnek a Szépművészeti Múzeum Román Csarnokában, amely a projekt keretében nyerte vissza eredeti pompáját. Az épületrész egyedülálló falfestményeinek megújításán 70 restaurátor dolgozott, akik csaknem 2500 négyzetméter falfelületet varázsoltak újjá. A rekonstrukciós munkálatok során a Román Csarnok felújítása mellett korszerűsítették a múzeum elavult fűtőrendszerét, klimatizálták a kiállítótermek egy részét, felújították a nyugati épületszárny feletti tetőszerkezetet, valamint új kiállító- és közönségforgalmi tereket és korszerű raktárhelyiségeket alakítanak ki az épületben. Egyfajta ízelítőként március 15 és húsvét között ingyenesen látogatható volt a Román Csarnok, most rövid időre ismét bezárt, hogy a szakemberek beköltöztessék a műtárgyakat, illetve berendezzék a múzeum kiállítótereit. A teljesen felújított, új állandó kiállításoknak otthont adó Szépművészeti Múzeum október 25-én nyílik majd meg a nagyközönség számára.A Szépművészeti Múzeumhoz kapcsolódik, és különleges érdeklődés övezi a Liget Projekt keretén belül megvalósuló barnamezős fejlesztést is, mely a Szabolcs utcai egykori elhagyatott kórház helyén valósul meg. Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ több mint 350 ezer, felbecsülhetetlen értékű műtárgy otthona lesz, a kivitelezése már előrehaladott állapotban van, az elmúlt hetekben tartották meg a bokrétaünnepét - azaz elérték a komplexum legmagasabb pontját - és ütemterv szerint 2018 év évégre elkészül, melyet követően megkezdődhet a műtárgyak beköltöztetése, és 21. századi feltételek közötti tárolása, restaurálása.Habár a Ligetben több helyen is építkezünk - vagyis új épületet emelünk korábban elbontott, vagy lebetonozott felület helyére -, sokat dolgoztunk azon, hogy a munkálatok közben is lehessen élvezni a parkot, a zöldet, akár gyerekekkel, kutyával, vagy biciklisen. Éppen ezért tavaly októberben megkezdtük a Városliget 100 hektáros parkjának felújítását, amely Magyarország történetének legnagyobb léptékű kert- és tájépítészeti megújítása. A kivitelezések első ütemében megújul a Vakok kertje, létrejön egy korszerű, a környező iskolák igényei szerint tervezett sport központ, valamint kialakításra kerül egy kutyás élménypark is, amelynek jelenleg már a tesztüzeme zajlik. Mindezek mellett megújul a Szépművészeti Múzeum zöld környezete is, hogy az épület felújításának befejezésével az azt övező természeti környezet is betölthesse funkcióját.A smart a Liget tervezésének az egyik központi eleme: nemcsak az egyes épületek, de a teljes park és a projekt esetében fontos vezérelv. A város legszínesebb közparkjában, ahol számtalan program közül lehet választani, alapvető elvárás, hogy a ligethasználók interaktív megoldások támogatásával választhassanak a különféle szabadidős megoldások közül. Hogy mindez milyen kedvezmények formájában ölt testet, milyen mobiltechnológiák formájában jelenik meg, ez már túl van a tervezési és koncepcióalkotási szakaszon, ezeknek az alapinfrastruktúrája mindenhol beépítésre kerül. Hasonlóan lényeges szempont a hatékonyság, amit szintén a smart megoldások tudnak támogatni. A XXI. században ezeknek az intézményeknek, épületeknek, de magának a parknak is hatékonyan kell üzemelnie, ami nemcsak energiahatékonyságot jelent, hanem számtalan, láthatatlan megoldást: rövidebb sorokat, egyszerűbb jegyvásárlást, összehangolt programokat.