Eldőlt, melyik az év legokosabb városa

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel! Hazánk grandiózus projektjei is bemutatásra kerülnek a konferencián, többek között a Liget Budapest, a Centrál Park és a Budapest ONE terveit mutatják be a fejlesztők.