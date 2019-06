Értéknövelők az átalakuló negyedekben indult vízparti fejlesztések

Európában és Észak-Amerikában már több évtizede gyakorlat, hogy egész városnegyedeket rehabilitálnak, többnyire a magántőkének teret engedve, de van példa arra is, hogy az állam vagy a helyi önkormányzat a magántőkével közösen végzi ezt a munkát. Egy-egy terület újragondolásában vezető szerepe van az ingatlanfejlesztőknek, akik sokszor lerobbant, használaton kívüli épületekből vagy azok helyén nagyon élhető környezetet alakítanak ki. Az ilyen beruházások közvetett hatása az, hogy a közvetlen környéken növekednek az ingatlanárak, emelkednek a bérleti díjak és a befektetők is megjelennek, mert látják a dinamikát és az értéknövekedést.

A hamburgi HafenCity távlati képe, forrás: hafencity.com

A vízparti projektekre is igaz, hogy egyszerre van jelen a lakó funkció és kereskedelmi egységek, sok a zöld felület és társadalmi eseményeket is rendeznek, s mindez - évek alatt - sikeresen integrálja az adott negyedet a város szövetébe. A kikötők vagy folyópartok kifejezetten kedvelt terepei az eféle munkának. Nézzünk most néhány olyan helyszínt, ahol a rehabilitáció és az értékteremtés együtt valósult meg vagy a tervek alapján erre lehet számítani.Kiválóan halada HafenCity kivitelezése. Amolyan bezzeg gyerek ez az európai vízparti óriásprojektek között, főleg azért, mert sikerrel átvészelte a válságot is. Eddig 68 alprojektet fejeztek be, további 71 van építési alatt vagy tervezési szakaszban. Három ezer lakást már átadtak, 14 ezren dolgoznak a területen az irodákban, üzletekben és a szolgáltatásban.

Elég jól néz ki a liverpooli terv is, forrás:arup.dk

hamarosan felveszi a versenyt a fejlett észak-amerikai, német és spanyol kikötői beruházásokkal. Legalábbis így szól a dán Arup marketing anyaga arról az ambíciózus tervről (Liverpool Waters), amelyet már elkezdtek megvalósítani. Egy 60 hektáros vegyes funkciójú beruházásról van szó. Összesen 9 ezer lakást, 315 ezer négyzetméternyi irodát, valamint 53 ezer négyzetméternyi hotelt és konferenciaközpontot építenek.

Túlnyomórészt lakóházak épülnek Dundee-ban, a folyóparton, forrás:bbc.com

Egymilliárd fontból alakul át a kelet-skócaikikötőváros egyik vízparti kerülete. Összesen 240 hektárnyi terület újjáélesztése történik meg a Tay folyó mentén, a munkáknak már a kétharmadán is túl vannak. Teljesen felfrissítik a zöld területeket, új sétányokat alakítanak ki és lesz egy tipp-top mintakert is. A hatalmas projekt során új vasútállomást, egy dizájn múzeumot, is építettek és fejlesztették a kikötői infrastruktúrát. A kereskedelmi ingatlanpiac is profitál, hiszen éttermek, üzletek, hotelek is létesülnek és több száz új lakást adnak át.

Marseillesben jól találkozik a szupermodern múzeum a lakónegyeddel, forrás: bbc.com

az az érdekesség, hogy ott nem lakásokkal, hanem egy hipermodern múzeummal dobták fel az egyik kikötői szakaszt. Nagyon látványos lett az épület, ahol a bájos Provance országrész művészetét mutatják be.A brit szigetek talán legismertebb ilyen beruházás sorozata a londonizajlott, részben még most is zajlik. A lepusztult ipari negyed ma virágzó üzleti központ lett, rengeteg ikonikus irodaházzal, sok ezer jó lakással, izgalmas közterekkel és egy önálló magasvasúttal. Az ingatlanárak nagyon felszöktek, a körzet egyre inkább a felsőközép osztály lakóhelye és munkahelye lett.

Sétáló utcák is lesznek a kanadai projektnél, forrás:bbc.com

Waterfront City 1033 Budapest, Folyamőr utca 3. 269 db lakás

30 - 126 m2 alapterület Átadás:

2021 Q4 25.2 - 209.9 M Ft Ajánlatot kérek

Magyar példa Óbudáról (X)

A Waterfront City lakásokat, irodákat, kereskedelmi létesítményeket magába foglaló óriásberuházása már az idén elindulhat. A projekt az óbudai Duna-part mellett 5 hektár alapterületen épül, a Folyamőr utca, Miklós tér, Bogdáni út által határolt területen. Ezen a területen halad majd át a Kolosy térről induló Budai Promenád azon szakasza, amely a 600 m-re található óbudai Főtérrel köti össze a projektet a jövőben. Az átlagnál magasabb 9 és 14 emeletes épületek a Budai-hegyekre, az Óbudai-szigetre, a városra, valamint a Dunára kínálnak egyedülálló panorámát. A 90%-ban terasszal rendelkező, penthouse és kertkapcsolatos lakások hűtés-fűtését talajszondás hőszivattyús rendszer biztosítja az energiatudatosság jegyében. A fejlesztés alapgondolata a környezettudatos gondolkodás és az "okos" elemek szimbiózisa, mint a közösségi szolgáltatásokat támogató saját applikáció, mozgásérzékelős közvilágítás, napelemes okospadok, illetve a közterületi E-autó töltők, - amelyek gazdagabbá teszik az ott lakók életét. A sportot kedvelőknek sem kell aggódniuk, hiszen a karnyújtásnyira lévő Óbudai-sziget mellett fitnessterem és Bubi kerékpár pont is lesz a Waterfront Cityben.



Az innovatív megoldások alapja a múlt tiszteletben tartása, éppen ezért a kémény és a helyi védelem alatt álló központi épület megújul és a fejlesztő tervei szerint a közösségi élet fontos színterévé válik a jövőben, kisebb kiállítások keretében mutatják be, a terület történelmi emlékeit.



Érdemes az elsők között lekötni a lakásokat, mert az értékesítés megkezdésekor, jellemzően a nagy projekteknél bevezető árat kínál a fejlesztő, így a korán ébredők jelentős felértékelődést könyvelhetnek el a projekt előrehaladtával.

A kanadaipartján is terveztek egy "emberszabású" környéket. Összesen hatezer új lakás létesül. Érdekes, hogy ezek ötöde szociális bérlakás lesz. Még nem fejezték be, de az átadott lakóterületet már használták a pán-amerikai játékok versenyzői 2015-ben.Kíváncsiak voltunk, hogy Budapest egyik kiemelt folyóparti területén, Óbuda szívében milyen megoldásokkal igyekeznek teljesen új városnegyedet kialakítani az egykori BUSZESZ vállalat telephelyén. Maga a telek kiváló adottságú, hiszen az Óbudai (Hajógyári) sziget közelében található, vegyes funkcióra kifejezetten alkalmas, ráadásul a megvalósuló nagy társasházak lakói külön gyaloghídon közelíthetik meg majd a szigetet, ahol óriási zöld terület áll rendelkezésükre.