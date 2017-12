Hivatalos: januártól indul az építőipari cégek támogatása

Mindenképpen pozitív, hogy - amint az a közelmúltban a nemzetgazdasági miniszter által összehívott ágazati csúcstalálkozón kiderült - a szakma képviselőinek 90-95 százaléka azonosan látja a tennivalókat.

A januárban megjelenő pályázat 20 milliárd forint keretösszegű lesz, amellyel az ágazat gépesítését segíti az állam. Koji László, az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke szerint a jelenlegi 550-600 milliárd forintnyi megrendelés teljesítésére már nem képes az ágazat, a következő években ráadásul a mostaninál is nagyobb bővülést kellene produkálnia.A hamarosan megjelenő pályázatok technológiai, automatizálási eszközök beszerzését támogatják, segítve az ágazat szereplőinek a kapacitások bővítését és a technológiai váltást.Ezek egyike a foglalkoztatási gondok kezelése. Bár az e téren mélypontot jelentő 2013-hoz képest már 35 ezerrel több dolgozót tartanak nyilván a területen, a nettó létszámnövekedés legfeljebb 20-25 ezer fő. A többiek ugyanis eddig is ott dolgoztak, de csak most jelentették be őket. A foglalkoztatás kifehéredése örvendetes, de a további létszámbővítés akadályai nem a munkáltatói, hanem a munkavállalói oldalon vannak: a zömmel be sem tanított segédmunkásokkal felduzzasztott állomány mellett nincs további tartalék a munkaerőpiacon, illetve csak nagy pénzért lenne kapható. A 20-25 százalékos lakásdrágulás kapcsán Koji László felvetette, hogy érdemes lenne megvizsgálni, kinek mekkora része van benne. Az építőipart ugyanis még a budapesti lakások esetében sem terheli 9,3 százaléknál több.Szintén egyre sürgetőbb kérdés a kedvezményes lakásáfa meghosszabbítása, amit azonban egyelőre nem vizsgál a kormány.