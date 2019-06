"Korai 5G-ről beszélni ott, ahol még normális internet sincs"

Milyen adatokkal és felhasználói igényekkel találkozik ma egy városvezető? Milyen különbségek vannak ma az okosodó városokban Budapest és a vidék között? Kell-e és ha igen, hogyan lehet a községek digitális írástudását fejleszteni? - tette fel a kérdéstJó, ha egy település vezetője tudja, mik a fontos fejlesztések, de elengedhetetlen, hogy a lakosságot is megkérdezzük erről. Debrecenben készült egy felmérés, hogy a smart city terén hol tartunk, erre kell egy alapstratégiát kitalálni, amit a civil és szakmai szervezetek is véleményezhetnek, majd ezt a város közgyűlése által szeretnénk elfogadni. Jelenleg egyébként három témában is működnek projektek a városban: közlekedés, fenntartható energiagazdálkodás és digitális írástudás. A Waze-zel kötött szerződés és az embereknek történő bemutatása sikeres volt, de azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak a digitális írástudás fejlesztése területén is van feladata például abban, hogy az idősebb korosztály is tudjon kezelni egy tabletet. Debrecenben már 3 éve működik az e-jegyrendszer, de nem elég a népszerűsítő kampány, a lakosoknak is látniuk kell, hogy az miért jó. Ebben az esetben azt, hogy interneten is meg lehessen venni a vonaljegyet - mondta el

Egy város nem a digitális kütyüktől és szolgáltatásoktól lesz smart, hanem attól, hogy élhető. Élhető pedig attól lesz, ha az ott lakók magukénak érzik, biztonságban érzik magukat. A Hős utcában például mit tudnánk kezdeni az 5G technológiával? Valószínűleg semmit. Bár elindult egy pozitív folyamat, de a problémát nem lehet arrébb helyezni, ezért akkor tudunk hatékonyan tervezni, ha az emberek biztonságára fókuszálunk. Éppen ezért létrehoztunk egy településbiztonsági felmérést, ami megadja a beavatkozási pontokat, de ehhez jól kell tudnunk mérni - hívta fel a figyelmet, aki hozzátette, hogy még a legnagyobb lakásfejlesztéseknél is előfordul, hogy elmarad a hatástanulmány, így nincs meg a kellő infrastruktúra fejlesztése, de ugyanez önkormányzati szinten is probléma, amikor nincsenek szimulációk csak ad hoc módon történő fejlesztések.Az információs technológia csak egy eszköz, hogy a városaink megfelelő színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak az ott lakóknak. A XIII. kerületben is igyekszik az önkormányzat ezeket a fejlesztéseket a lakossági igények szerint megvalósítani, például az Angyalzöld stratégia, smart city technológiák alkalmazásával. A XIII. kerületben kimondottan az ott lakók érdekeit vesszük figyelembe egy-egy új fejlesztés például sportpálya kialakításánál, azonban változnak a tervezésbeli elvárások. Az alulról jövő igények is legalább olyan fontosak, mint a képviselők, vagy a mérnökök véleménye, ezeket is be kell csatornázni, hogy egy átlátható folyamatban mindenki számára elfogadható eredmény szülessen - mondta el

Az okos településmenedzsment alapjai

Az első körbe az önkormányzati műszaki térinformatikai alap nyilvántartások tartoznak.

A másodikba a különböző applikációk, amelyek feladata megteremteni a kapcsolatot az önkormányzat és a lakosság között. Dunakeszin például ezt már bárki letöltheti, aminek segítségével például egy kátyút be lehet jelenteni és egyéb problémákat jelezni.

Harmadikként a korszerű 3D városmenedzsmentet kell említeni. A tervezés 3D modell-lel és a BIM integrációjával, az aktuális közterületi állapot felmérése pedig fotós és térképes bejárással történik, melynek során tudunk távolságot és hosszt mérni a fényképeken. A pontfelhőelemzés pedig az önvezetéshez is egy előkészítő módszer lehet. Ortofotók esetén ez 2-5 mm-es felbontást jelent.

Végül negyedikként az eszközkészletről kell beszélni, amibe a mobil térkép, az objektumfelismerés, vagy a mesterséges intelligencia technológiája sorolható, amibe 30 ezer objektum van benne, így az alkalmas táblák osztályozására, szól, ha a villanyvezeték meglazul, vagy kidől egy tábla, és ezt nemcsak észreveszi, hanem feltérképezi. Egy mérésből pedig 8 különböző eredményt kaphatunk - mondta el Nikl István, az InterMap ügyvezető igazgatója.

Egy új fejlesztés előtt a lakók között soha nincs egyetértés, meg kell találni az optimumot, hogy az ott lakók biztonságot és jó életminőséget kapjanak, de be is legyenek vonva a helyi döntésekbe. Ha azt akarjuk, hogy az alkalmazásokat jól tudják az emberek használni, fontos, hogy értsenek hozzá, vagyis meg kell tanítani nekik azok használatát. Az önkormányzatoknak pedig szemléletváltásra van szükségük, ugyanis még mindig inkább az épített környezetben gondolkodnak, kevésbé a technológiaiban. Az információ begyűjtése kulcsa lesz a városok gazdasági fenntarthatóságának, Magyarországon viszont gyakran a források felhasználására koncentrálunk, az üzemeltethetőséget már kevésbé vesszük figyelembe - tette hozzá1700 olyan település van ma Magyarországon, amelyek népességszáma az 1000 főt sem éri el, 2300-nak pedig 2000 fő alatti a népessége. Ezek esetében gyakran az internetet sem lehet rendesen használni, így itt 5G-ről beszélni egyelőre felesleges. Az alulról jövő kezdeményezés jól hangzik, de a tapasztalatom az, hogy mint olyan nem létezik, ugyanis ilyenkor rendre csak elvásárok vannak, de hogy azok mögé bele is álljanak, arra már nincs példa. Az okosvároshoz hasznosak a jó applikációk, de fontos, hogy azok a gyakorlatban is működjenek. A legtöbb embert a közművek kérdése érinti, ma már a vízórákat vagy a közvilágítást is lehet szabályozni, és ezek mind jó műszaki megoldások azért, hogy kevesebb költséget vonjanak el az önkormányzatoktól. Az adatgyűjtés fontos, de Magyarországon legfeljebb100 település éri el azt a méretet, hogy ezzel megérje foglalkozni, a kisebb településeken ehhez egyszerűen nincs elég pénz. Hiába szed be a hazai önkormányzati szféra évente 1000 milliárd forintot, ha abból 800 milliárdot be kell csatornáznia. Így összesen 200 milliárd forint marad csak ezekre, és ebben már Budapest költségvetése is benne van. A további forrásokhoz pedig egy olyan pályázati rendszer kellene, amiben azt hatékonyan fel tudjuk használni - mondta elEgyre növekvő kihívásokkal kell szembenézni a városvezetés, az államigazgatás és a közműszolgáltatások terén is. A településmenedzsment technológiai fejlettségének 4 szintjét különböztethetjük meg: