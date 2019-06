Miért mennél egy hagyományos szállodába, ha egy gitárban is lakhatsz?

Egy 2,2 milliárd doláros projekt keretében egyszerre két Hard Rock Hotel is épül Floridában (Tampában és Hollywoodban) melyek közül az utóbbi már október 24-től fogadja a vendégeit. A hotel különlegessége, hogy az épületnek gitár formája van, a több mint 120 méter magas szállodát mintegy 420 milliárd forintnak megfelelő összegből fejlesztik. A szobák 48 négyzetmétertől kezdődnek, de lesznek 42-74 négyzetméter közötti vízre épült villák, illetve az Oasis-torony szobáiban saját medencével is találkozhatnak a szállóvendégek.

A szálloda hatalmas előadótermében mintegy 100 koncertet terveznek évente, ezentúl azonban bokszmeccsekre, színházi előadásokra, vagy akár díjátadó ünnepségekre is alkalmas lehet a több mint 125 millió dollárból épülő terem. Természetesen a napozóterasz és medence, egy mesterséges tó és a rooftop bár sem hiányozhat a szállodából, számos üzlettel, mintegy 3000 nyerőgéppel és 228 játékasztallal, illetve éttermekkel kiegészítve.

Itthon is folyamatban van az első Hard Rock Hotel fejlesztése, a LifeStyle hotel kategóriába tartozó új szálloda a VI. kerületben, a Nagymező utcában épül és várhatóan már 2019 végére megnyitja a kapuit. A szobák átlagos mérete 25 négyzetméter lesz, egy Lobby Bár, egy kisebb konferenciaközpont, illetve egy tetőtéri multifunkcionális rendezvény helyszín is kialakításra kerül az ingatlanban. A hotelt fejlesztő cég, aa tavalyi Property Investment Forumon elmondta, hogy nemcsak a repülőtér forgalma, de a vendégéjszakák száma is folyamatosan növekszik, 2019-ben már a 11 milliót is elérheti Budapesten, ami szintén mutatja, hogy rendkívüli potenciál van a városban.