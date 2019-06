Negyedmillióért tud megszállni Sopronban, aki nem akar kempingezni

Gyakorlatilag már "csak" sátorhelyeket találhatnak a VOLT-ra indulók, a legnagyobb vidéki fesztivál hétvégéjére megtelt Sopron. A legnagyobb szállásközvetítő oldalakon mindössze egy négycsillagos hotel kínál szobát a hétvégére: 3 éjszaka két felnőtt számára 248 ezer forintba kerül. Egy, a városi stadionhoz közeli 40 négyzetméteres apartmanért 225 ezer forintot kérnek.

25%-os áremelkedés

Elfogytak tehát a szálláshelyek a dunántúli nagyvárosban, jelentősen felpörgeti a turizmust a VOLT: a Portfolio munkatársainak szerdán több soproni szálláskiadó is arról számolt be, hogy már év elején elfogytak a legjobb helyek, 2-3 hete pedig gyakorlatilag minden kiadható szoba, apartman elkelt.Aki most indul, és több napot töltene a fesztiválon, annak érdemes sátrat vinnie: kempingjegyek 1990 forintos napi áron kaphatók, a kempingbérlet 4990 forintba kerül. A rendezvény honlapja szerint lehet még bérelni ún. "Accordion házat" is. Ez a kétszemélyes, zárható, matraccal, világítással és árammal felszerelt lakóhely 54 ezer forintba kerül.Sopron és Zamárdi esetében átlagosan 20 - 25%-kal magasabbak a szállásárak a fesztiválok idején az átlagos nyári árakhoz képest - mondta nemrég a Portfolio-nak Szigetvári József, a Szallas.hu ügyvezetője, aki hozzátette: Sopronban az apartmant és a 3 csillagos hotelt részesítik előnyben, míg Zamárdiban az apartman és a panzió a legkedveltebb szállástípus a fesztiválok idején.A szakember szerint a fesztiválokra a szállások már hónapokkal előre elkelnek, nem kirívó az sem, hogy akár fél-egy évvel előre lefoglalják a helyeket a fesztiválozók.