Nyitás előtt a belvárosi luxushotel: exkluzív bejárás az ötcsillagos szállodában

A szállodáról

Mintegy négy és fél év tervezési, restaurátori és rekonstrukciós munkálatai értek véget, amikor a Market Építő Zrt. az épület kivitelezését befejezte Budapest V. kerületében, a Ferenciek terén. A felújítás után a Mellow Mood Hotels legújabb, a The Unbound Collection by Hyatt szállodalánchoz tartozó ötcsillagos hotelkomplexuma költözött a Ferenciek terére.A hotel 110 szobájának - ebből 18 lakosztály - nagy része a belső udvar köré szerveződik, összesen öt szinten. A hátsó szárnyban hotelszobákat, spa-t, masszázst és wellnesst, illetve egy konferenciaszintet hoztak létre. Az épület tetején egy rezidenciaszintet alakítottak ki két, egy 130 és 250 négyzetméteres alapterületű lakosztállyal, amelyek igény esetén egybenyithatóak.A passzázsban a lobbi mellett bár, étterem és kávézó is helyet kap, ezeket a tereket azonban nem csak a szállodavendégek használhatják, hanem mindenki előtt nyitva lesznek a kapuk.

Kép forrása: Market Építő Zrt.

2014-ben a Mellow Mood Group tulajdonába került az épület. A csoport a 2,1 milliárd Ft-os vételár többszörösét, mintegy 13 milliárd forintot költött a ház helyreállítására és egy ötcsillagos, üzleteket, konferenciatermeket, éttermet, kávézót, masszázs- és fitneszrészleget is magába foglaló, 110 szobás luxushotel kialakítására. Az épület tetejére egy új szintet emeltek, itt kapott helyet az elnöki lakosztály is. A homlokzat síkjából "visszahúzott" tetőszinti ráépítésnek köszönhetően a bővítés az utcáról nem látszik. Mindehhez 2015-ben választották ki a kivitelezőt, a Market Építő Zrt.-t, majd az Archikon Építésziroda tervei alapján 2015. szeptember végén kezdődtek meg a tényleges munkálatok.

A bejáráson elmondták, hogy egy standard szoba két személy esetén éjszakánként 400 eurós ártól indul és a tervek szerint június közepétől várják a vendégeket. A két lakosztálynak 4500, illetve 6500 eurós felára van. A Hyatt Unbound lánchoz tartozó boutique hotelek épületei kívül és belül is nagyon különbözőek, de a Hyatt értékesítési, üzemeltetési rendszerét használják. Sok luxusturista egy adott szállodalánchoz ragaszkodik, de nem szeretne mindig ugyanolyan stílusú szobákban megszállni. A tulajdonosok egyébként a budapesti top 3-ba pozicionálják a szállodát, a 4 Seasons és a Ritz mellé.

A hatszögű kupolás központi tér közönségforgalmi és lobbi funkciót tölt be. A csatlakozó bár, étterem és kávézó közvetlen a szállodai előtér funkció mellett, az utca embere számára is elérhetővé teszi a teret. A passzázs és az utca között két szinten üzletek várják a vásárlókat. A passzázs lobbijából a látogatók két felvonóval vagy a díszes, egyedi, kettős lépcsőházon keresztül érhetik el a szállodai szobákat öt szinten. A szobák nagy része a belső udvar köré szerveződik. Az udvar lefedésével egy lounge szintet hoztak létre, a sarkokon, valamint a hatszög alakú terekben egyedi lakosztályokat alakítottak ki.

A felújítás számokban

A legnagyobb szakmai kihívást az összesen mintegy 250 000 elemből álló, 3 000 négyzetméternyi homlokzati felület restaurálása jelentette a 2000 négyzetméter alapterületű, 13 emeletes panelháznak megfelelő, a legmagasabb pontján mintegy 41 méter magas épületen - amely az eredeti építésekor nagyon magasnak számított. Csak a kerámia-helyreállítási munkák 85 000 órát vettek igénybe, és nagyságrendileg 100 szakértő bevonásával folytak. Közel 10 000 kerámiaelemmel pótolták a tönkrement darabokat. Ennek nagyobb részét újonnan, egyedi rendelésre gyártott Zsolnay-elemek tették ki. A homlokzat sokszínűségét jellemzi, hogy a legkisebb darabja 20 dkg, a legnagyobb pedig 65 kg.

Kép forrása: Market Építő Zrt.

Néhány érdekesség

A méhecskés amulettek és medálok a hiedelem szerint szerencsét és gazdagságot hoznak az embernek, úgy mint azok az érmék, amelyeken méhes szimbólumok találhatók. A Belvárosi Takarékpénztár kabalája is a méhecske volt, ezért a méhsejtforma és az állatok ábrázolása egyaránt jellemző az épületre.