Tarlós elmondta: mégis elbontják a Nyugati téri felüljárót

A Nyugati téri felüljáró bontásának terve régóta napirenden van, a Főváros Közfejlesztések Tanácsa 2019. május 14-i ülésén úgy döntött, hogy el kell bontani a felüljárót. Erről Tarlós István főpolgármester beszélt a Kossuth Rádiónak adott szerda reggeli interjújában:"Városképi szempontból rendkívül csúnya" - magyarázta a főpolgármester, hogy miért van szükség a bontásra.Az interjúban Tarlós István elmondta, hogy korábban az volt a szakemberek álláspontja, hogy csak abban az esetben lehet a felüljárót eltüntetni, ha méregdrágán épül helyette egy közúti aluljáró. A főpolgármester szerint a tervezést végző FŐMTERV a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának legutóbbi ülésén olyan javaslatot terjesztett elő, amely szerint mégis megoldható a szintbeli keresztezés, a felüljáró nélkül, ezt a döntést a közfejlesztési tanács elfogadta. Utalt arra, hogy a megoldás nem lesz egyszerű, hiszen biztosítani kell, hogy a 4-es és a 6-os villamosok a jelenlegi gyakorisággal közlekedjenek, de mint mondta, ez a tervezők szerint megoldható.A bontásról szóló döntést még a Fővárosi Közgyűlésnek és a kormánynak is jóvá kell hagynia, ám Tarlós István azt mondta az említett interjúban, hogy a közfejlesztési tanácsi döntéseket eddig minden esetben jóváhagyta mindkét testület, így most is erre számít.