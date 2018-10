Tarlós: teljesült számomra a legfontosabb feltétel

A fejlesztésnek ki kell lépnie a politika keretéből, ezért határoztuk el, hogy létrehozunk egy olyan irányadó testületet, ami a politikán kívüli szakértőkkel képes előrelátással elkészíteni a terveket és összegyűjteni a projekteket, preferenciasorrend összeállításával. A fejlesztési tanács a korábbi Fővárosi Közmunkák Tanácsa példájára kíván működni.

Budapest 2030 Konferencia (galéria, 12 kép)

"A fejlesztési tanács elé kívánom vinni, a 3-as metró középső szakaszának rekonstrukcióját, valamint a Káposztásmegyerig való meghosszabbítását. Továbbá a fogaskerekű fejlesztését, a BKV járműállomány megújítását és az Aquincumi híd építését."

nyitóbeszédében a Budapesti Közfejlesztési Tanács feladatairól, működéséről, illetve azokról a várost érintő beruházásokról beszélt, amelyeket a következő időszakban a tanács elé szeretne terjeszteni. Mivel a városok folyamatosan terjeszkednek, nemcsak a várost, de a környező részeket, az agglomerációt, valamint szociológiai szempontokat is figyelembe kell venni a városfejlesztésnél.Az egyes elhatározásokat a kormánynak és a fővárosnak is jóvá kell hagynia, minden döntés konszenzussal kerül meghozásra, a főpolgármester pedig vétójoggal fog rendelkezni.elmondta, hogy a fejlesztési tanácsnak összesen 5 városi tagja és 5 kormánytagja lesz, előbbibe a XIII. kerület szocialista polgármestere Dr. Tóth József is beletartozik, ami bizonyítja, hogy nem politikai, hanem városfejlesztési céljaik vannak.A fővárosnak eddig is voltak olyan projektjei, amelyek forráshiány miatt nem valósultak meg, a tanács elé került ügyek azonban már az állam projektjei is lesznek. A főpolgármester előadásában elmondta, hogy:

Budapestben óriási a potenciál a turizmus terén

A főváros minden fronton rekordot dönt, 2017-ben 7,4%-kal nőtt a budapesti turizmus, ez más városokban átlagosan 3-5%. Nemcsak az európai látogatóknak vonzó, hanem globálisan is érkeznek turisták. Pár éve kialakult egy Prága fétis, de most már Budapest is népszerű célponttá vált, véleményem szerint hamarosan megelőzhetjük a cseh főváros körülbelül évi 15 millió fős átszálló, illetve érkező utasforgalmát.

a magyar lakosság 80%-a még nem utazott repülővel.

a város turisztikai erejéről és arról beszélt, hogy Budapestben óriási a potenciál, hogy egy világszínvonalú hely legyen.A Malév 2012-es csődje után a Budapest Airport üzleti stratégiája átrendeződött, akkor 8 millió fő volt az átutazó és érkező forgalma. 2017-ben ez 13 millió volt, idén pedig a 15 milliót is elérheti. Ilyen növekedést sehol nem tapasztaltak. Az átlagos 4%-os növekedéshez képest a budapesti mintegy 7% azt is eredményezheti, hogy 2030-ra az utasforgalom eléri a 30 millió főt.azt is hozzátette, hogy a magyar lakosság részéről is bőven van még potenciál, hogy tovább emelkedjen ez a szám, ugyanisEz a nyugati városokban körülbelül 40-50%. Az új távlatok között a Wizz Air részéről tehát a magyar lakosság bevonása is szerepel, valamint szeretnék, ha a távolabbi célpontok, pl. New York is közvetlenül elérhető lenne Budapestről a járataikkal.

Kötöttpályás közlekedés fejlesztési tervek és azok hatásai Budapestre

Ha elsőre nem is tűnik úgy, a vasúttársaságnak mégis helye van Budapest életében. Mind a vasút, mind a főváros élete összefonódott az elmúlt több mint 100 évben. Ide érkezik és innen indul a legtöbb vasútvonal, itt vannak a fejpályaudvarok, amelyek építészeti, műemléki szempontból is nagy értéket képviselnek, így nem mindegy, hogy hogyan gazdálkodunk ezzel az örökséggel - mondta el

a fejpályaudvarok rekonstrukciója

a fejpályaudvarok kapacitásának bővítése

alagút a déli és a nyugati között, 2-4 vágányú villamosított pályával, metrószintű megállóhelyekkel

a H7-es HÉV vonalának alagúton keresztül a Kálvin térig történő meghosszabbítása 2030-ig

déli összekötő vasúti híd átépítése

állomások és megállóhelyek szerkezeti korszerűsítése

közvetlen kötöttpályás kapcsolat Ferihegy és a belváros között

utastájékoztatási fejlesztések

országos szinten pedig a Budapest-Belgrád vasútvonal projektje

A budapesti kötöttpályás közlekedés vasútvonalai (MÁV és HÉV) mintegy 170 ezer utast szolgálnak ki naponta, a menetrendszerűség pedig 86,55 százalék. Ez a forgalom azonban 40-50 éves pályákon és hasonló korú gördülőállomány használatával zajlik, így a korszerűsítés elengedhetetlen.Ennek érdekében kidolgoztunk egy teljes rekonstrukciós programot, amely pályafelújítást és a gördülő állomány teljes felújítását tartalmazza 2030-ig, melyben terveink szerint EU-s forrásokat is fogunk találni. A felújítások mellett viszont olyan további fejlesztési lehetőségekről is beszélni kell, mint: