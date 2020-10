Lakáspiac: nem fejlődött annyit a jövedelmi helyzetünk, mint amennyit a belváros státusza és az igényeink (PODCAST)

Általánosan érezhető a bizonytalanság a gazdaságban, ami a lakáspiacra is erős hatással van. Sokan kerültek nehéz helyzetbe a turizmus visszaesése miatt, míg mások a lakásárak esésére várva bíznak abban, hogy hamarosan megvehetik életük első lakását. Mi befolyásolja most az árakat? Mire érdemes figyelni és mire kell számítani az előttünk álló időszakban? A Portfolio Ingatlan podcastjében többek között erről is beszélgettünk. Fontos kiemelni, hogy a felvétel az 5 százalékos lakásáfa bejelentése előtt készült.

A lakásárakat nagyon sok minden befolyásolja, többek között a gazdaság általános helyzete, a munkabérek, a munkanélküliség, a banki feltételek, az állami intézkedések és szabályozások. Ezek együtt adhatják meg, hogy egy adott területen, egy adott lakástípus ára merre fog mozdulni. A koronavírus megjelenésének hatására világszerte nagyot zuhant a turizmus, aminek következtében a korábbi évek befektetési célú vásárlásait mozgató rövid távú lakáskiadás (Airbnb) iránt is megszűnt a kereslet. Fognak-e vajon ennek hatására a lakásárak is zuhanni? Mennyire van eladási kényszerben az, aki korábban rövid távra, turisztikai céllal adta ki a lakását? A legnagyobb probléma egyelőre nem az árak csökkenése, hanem a bizonytalanság abban, hogy mikor indulhat újra az adott szektor, mikor lehet újra turisztikai céllal kiadni a lakásokat és egyáltalán mikor áll helyre a gazdaság. Ha arra keressük a választ, hogy hol csökkenhetnek leginkább az árak, akkor a belvárosi, kis méretű lakásokat kellene említeni, azonban a kérdés itt is az, mikor kerülnek olyan kényszerhelyzetbe a befektetők, hogy értékesíteniük kell a korábban vásárolt lakást. Egyelőre ilyen kényszert nem látunk a piacon, így az eladási árakban is csak enyhe csökkenés tapasztalható, a járvány miatt ugyanakkor a kertes házak és a nagyobb méretű lakások iránt világszerte élénkebb a kereslet. Property Investment Forum 2020 A hazai lakáspiac alakulásával kiemelten foglalkozunk a november 19-i Property Investment Forum 2020 konferencián. Részletekért kattints! Ez azonban még nem jelenti azt, hogy 2020 a költözések éve lenne. Bár a tranzakciószámok a tavaszi mélypont után mostanra kezdenek helyreállni, az idei év 10-15 ezer adásvétellel gyengébb lehet a tavalyinál, ami már eleve gyengébb volt 2018-nál. Itt is azt érezzük tehát, hogy a vásárlók is sok esetben inkább kivárnak a döntéssel. A budapesti magas árak és a mostani járványhelyzet miatt vannak, akik azt gondolják, hogy az emberek ismét tömegesen visszatérnek majd a vidéki élethez, erre azonban kicsi esélyt látunk. Hiába ennyire drága Budapest, az elmúlt 20 évben már voltak hasonló időszakok: a 2008-as válság előtt a jövedelmekhez képest ugyanilyen drága volt a fővárosi lakáspiac. A kérdés tehát nem az, hogy hogyan lehetnének olcsóbbak a lakások, hanem az, hogy hogyan lehetne segíteni azoknak, akiknek nincs önerejük, vagy nem tudják kifizetni a bérleti díjat. Az biztos, hogy nem fejlődött annyit a jövedelmi helyzetünk, mint amennyit a belváros státusza emelkedett, vagy az igényeink nőttek, amin részben az államilag támogatott bérlakáspiac és további ösztönzők segíthetnek. Hallgass és kövess minket Spotify-on és iTunes-on is! Címlapkép forrása: Getty Images