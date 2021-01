Digitális hitelek, kiterjesztett netbankok – így változik a bankolás Magyarországon

Bő egy évvel ezelőtt, 2019 őszén tette le az asztalra a bankszövetség a 22 pontos, átfogó digitalizációs javaslatcsomagját, amelynek ha minden pontja megvalósul, az valóban egy nagy ugrást hozhat az elektronikus bankolásban Magyarországon. Az utóbbi hetekben egy nagyobb hullámban egyszerre több intézkedés megvalósítása kezdődött meg, melyek a bankolást olcsóbbá, digitálissá teszik. Minderről Becsei Andrással, a Magyar Bankszövetség alelnökével, az OTP Jelzálogbank vezérigazgatójával beszélgetett elemzőnk, Turzó Ádám.

Varga Mihály november végén hatpontos, a digitális bankolást támogató javaslatcsomagot jelentett be, a munka pedig azonnal el is indult, hogy ezeket a gyakorlatban is mielőbb alkalmazhassuk: a jogszabályi változások a javaslatok egy részénél már meg is történtek, és egy „bónusz”, a bankok által szintén támogatott intézkedésre is sor került.

A 2019 őszén a bankok által bemutatott digitalizációs javaslatcsomag több eleme köszön vissza a mostani változásokban. Ez adta az apropóját a Becsei Andrással készített podcast-beszélgetésünknek, amelyben a bankszektor digitalizációs céljairól, és az ezekhez szükséges változásokról beszélgettünk a szakemberrel.

Címlapkép: Becsei András, az OTP Jelzálogbank vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség alelnöke. Fotó: Stiller Ákos.