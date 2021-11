Leleplezték a Revolut mestertervét, már épülnek a fintech szuperappok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Néhány hete indult el Magyarországon a Revolut Bank, így már a már banki licenccel is rendelkező neobank új, betétvédelemmel is ellátott számlájára is átválthatnak a hazai felhasználók. A bejelentés nagy port kavart banki, szabályozói berkekben, és persze a felhasználók körében is. Miről szól 2021-ben a neobankok előretörése, mit jelent az, hogy a Revolut szuperappá válhat, és hogyan reagálnak a hagyományos bankok a felforgató szereplők által jelentett fenyegetésre? Erről beszélgettünk a szerdánként jelentkező podcastunkban Turzó Ádámmal, a Portfolio elemzőjével.