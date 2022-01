Anekdoták és igaz történetek: Angela Merkel megismételhetetlen pályája a kutatólabortól Európa élére

Portfolio 2022. január 05. 16:30

Tizenhat évnyi kormányzás után távozott hivatalából Angela Merkel. Németország első női kancellárjának történelmi jelentőségét kár lenne tagadni, és ez nemcsak Németországra, hanem Európára is érvényes. A politikus hazájában még a mai napig is kiemelkedő népszerűségnek örvend. Olyannyira, hogy még az új kancellár, a rivális pártban politizáló Olaf Scholz is Merkel örököseként kívánta magát beállítani a választási kampány során. Az vitathatatlan, hogy a Merkel-korszak hagyatéka még évtizedeken át éreztetheti hatását a kontinensen. Ennél azonban érdekesebb kérdés, hogy miként válhatott egy politikába viszonylag későn becsatlakozó keletnémet kutatóból Európa de facto vezetője.Többek közt ezekről beszélget a Portfolio podcastjában Orosz Márton és Palkovics Máté, a Portfolio elemzője.