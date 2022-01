Horváth András: Elon Musk nem Steve Jobs, a Tesla nem az Apple

Horváth Andrást rengetegen követik a YouTube-on, ami azt jelzi, hogy hatalmas érdeklődés van az elektromos autókra, hiszen a csatornáján elsősorban erről van szó. Bár véleménye megosztó és bejegyzéseivel, kommentjeivel nagy vihart kavart a villanyautós közösségben az utóbbi időszakban, érdemes őt meghallgatni, mert talán ő az az ember Magyarországon, aki a legtöbb belső égésű motor nélküli járművet próbálhatta ki itthon. A Tesla technológiai és versenyelőnyével kapcsolatban erősen szkeptikus, ugyanakkor a német prémiummárkák, vagy a Hyundai-Kia csoport kapcsán már sokkal inkább bizakodó. Emellett úgy gondolja, hogy az emobilitás forradalma nem lesz olyan gyors, mint sokan hiszik és a kisebb autók esetén is vannak komoly kétségei az átalakulás kapcsán. Ezekről és sok minden másról beszélgettünk vele a Portfolio Extra podcast legfrissebb részében.

Horváth András, azaz Handrás bár Apple termékekkel foglalkozott jó ideig, még saját boltja is volt a Fashion Street-en, az utóbbi években már jórészt csak elektromos autókkal foglalkozik. Youtube oldalán több száz elektromos autóval foglalkozó videója jelent meg, köztük számtalan teszttel, így nagy rálátása van arra, hogy hol tartanak most az autógyártók az elektromos autózásra való áttérésben. Véleménye határozott, és emiatt olykor a konfliktusokat is felvállalja.

A beszélgetés során egy kicsit befektetői szemszögből is megnéztük, hogy ki nyerheti a nagy vagy feltörekvő gyártók közül a versenyt az elektromos autók gyorsan bővülő piacáért.

Címlapkép: Britta Pedersen-Pool/Getty Images