Szinte biztos: nálunk is drágul az élelmiszer a háború miatt

Egy már korábban is erőteljesen jelentkező drágulási hullámra jött a háború, amely tovább fűtheti az élelmiszerek és takarmányok áremelkedését. Ukrajna, mint a mezőgazdaság és a műtrágya-gyártás kulcsszereplője támadás alatt áll, amelynek hatásait mindannyian érezni fogjuk az élelmiszerek vásárlásakor.

Már az orosz-ukrán háború előtt is számos piaci tényező hatott az élelmiszer-drágulás irányába, de Ukrajna lerohanásával ezek részben felerősödtek, részben új drágító hatások is keletkeztek.

Ukrajna, mint a régió kiemelten jelentős mezőgazdasági szereplője korábban jelentős mennyiségben termelt és exportált szántóföldi terményeket, ahogy komoly szereplő volt a műtrágya piacán is.

A konfliktus most veszélybe sodorja a termelést és a kivitelt is, ráadásul több egyéb tényező, így az orosz exportstop és az energiahordozók árának emelkedése is tovább erősíti a piaci zavarokat.

Agrárium 2022 A témát részletesebben érintjük konferenciánkon.

Az eredmény várhatóan egy mindenki által érezhető, az élelmiszer-termékpályák több szegmensére is kiterjedő drágulási hullám lesz, amelyben kirívóan rosszul járhatnak az állattenyésztők. A Portfolio Podcastben a háború mezőgazdaságra és élelmiszerágazatra gyakorolt hatásait elemezték a Portfolio újságírói Orosz Márton és Braunmüller Lajos.

Értesülj elsőként a Portfolio új podcast adásairól, iratkozz fel Spotify, Apple Podcasts és Youtube csatornánkra!

Fotó: Getty Images