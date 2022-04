Visszatérhet a megújuló energia szárnyalása a részvénypiacokra

A bő fél éve tomboló energiaválság, amelyet még a szomszédunkban dúló háború még inkább felgyorsított a hagyományos energia szektorbeli vállalatok árfolyamára elképesztő mértékű pozitív hatást gyakorolt, miközben ez a vásárlók számára komoly problémákat okozott. A megújuló energia ágazatban lévő papírok viszont jó ideig egyáltalán nem emelkedtek, és csak az utóbbi hetekben kezdett visszatérni az élet erre a piacra. Nemcsak a klímaváltozás elleni küzdelem, hanem a magas költségek kiváltásának, illetve az energiafüggetlenségnek az igénye is felfelé hajtatja a tisztább részvények árfolyamát, akár nagyon hosszú távon is. Ennek az első jelei már látszanak. Erről beszélgetett a Portfolio heti podcastjéban Orosz Márton, a műsor házigazdája Faluvégi Balázzsal Részvény rovatának elemzőjével

Miközben az energia szektor szeptember és február között is szárnyalt, a napelem gyártók részvényeinek ETF-e közel 40%-ot veszített az értékéből. A magas olaj- és gázárak mellett, mintha mindenki megfeledkezett volna a megújuló energia papírokról, ami részben érthető, hiszen a jelenleg még függőben vagyunk a fosszilis energiahordozóktól és az olyan országoktól, mint Oroszország.

Mind biztonsági, mind erkölcsi okok miatt azonban a klímaváltozás, hosszútávú költséghatékonyság mellett további tényezőként az energiafüggetlenség is felmerül mostanában, mint alapvető szempont. Hogy ez mit jelenthet az ágazat részvényeinek esetén, azt igyekeztük átbeszélni a beszélgetés folyamán.

Jó pár olyan részvény van a tisztább energia ágazatában, amelyek felértékelődési potenciálja hatalmas, de nem mindegy, hogy milyen időtávon és súllyal kerülnek bele a befektetési portfoliókba. Ezek a papírok ugyanis a megszokottnál magasabb volatilitással rendelkeznek, így érdemes óvatosan bánni velük. Hogy miért, arról szintén szó lesz a beszélgetésben.

Szóba kerül a Tesla is, amely korántsem csak egy autógyártó, hanem a piac által technológiai szektorhoz tartozó részvényként kerül árazásra, amely egyre aktívabb a napelem és az energiatároló eszközök gyártásában is. Ám még ezek mellett is érdemes kitérni arra, hogy milyen környezetterhelése van az elektromos autók teljes életciklusának, illetve az ESG elemzés általi szempontoknak, az adás végén ezek is szóba kerülnek.

Az adás meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten és itt, a cikkbe illesztett lejátszóban is:

Címlapkép: Getty Images