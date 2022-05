Hova szakad már megint a forint? A különadók sem elég meggyőzőek?

Megjelent a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastjének pénteki adása. Mai műsorunk a hossza miatt rendhagyó, de ez nem véletlen. Tegnapi ígéretünkhöz híven, mélységében elemezzük a szerdán és csütörtökön, szakaszosan bejelentett költségvetési kiigazítás makrogazdasági és tőkepiaci hatásait. Előbbi témával kapcsolatban Madár István , a Portfolio Makro rovatának vezető elemzője, utóbbival kapcsolatban pedig Nagy Viktor , lapunk Részvény rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Az interjúkban arról is szó lesz, hogy miért szakadt be a bejelentésre a forint, ha a tankönyvek szerint ilyen típusú intézkedésekre inkább erősödnie kéne, s persze az első tőzsdei reakciókat is megvitatjuk elemzőinkkel. A két interjú között jön még egy kis tőkepiac: 2022. május 26-án a BÉT Xtenden jegyzett Gloster többségi tulajdont szerzett egy nemzetközi piacon jelen lévő szoftverfejlesztő társaságban, az ff.next-ben. Az akvizícióról és az IT-piac kihívásaivairól Szekeres Viktor, a Gloster igazgatósági elnöke beszélt műsorunknak. Adásunk végén pedig még azt is górcső alá vesszük, hogy mennyibe kerül , ha a vasárnapi rántott húst Magyarország top éttermeiben fogyasztanánk el.