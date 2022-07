Túlnépesedés, rossz infrastruktúra, vízhiány - Merre tart az agglomeráció?

Az elmúlt hetekben sorra jöttek a hírek arról, hogy az agglomeráció több településén is időszakos vízhiány lépett fel, ami mögött összetett okok állnak. A csővezetékek állapota csak egy a sok tényező közül, Budapest elővárosainak népességnövekedése is legalább ekkora szerepet játszott ebben, ami nemcsak a vízhálózatra, de a közlekedési infrastruktúrára is nagy terheket ró. Mi áll a vízhiány mögött? Mivel lehetne megoldani a problémát? Mitől lesz élhetőbb a főváros és annak agglomerációja? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgetett Orosz Márton , a Portfolio heti podcastjának házigazdája Pásztor Roxánával és Futó Péterrel , lapunk ingatlanpiaci elemzőivel.