Zsiday Viktor: mindenki reménykedik, de nő a félelem, hogy nem lesz EU-s megállapodás

A mai műsor első részében a kormány szombati bejelentésével foglalkoztunk, mely alapján jelentősen szűkült azoknak a köre, akik hatósági, azaz 480 forintos áron tankolhatnak benzint. A témával kapcsolatban Zsiday Viktor , a Citadella Alap portfólió menedzsere volt a Checklist vendége, akit a magyar gazdaság kilátásairól és a nemzetközi környezet alakulásáról is kérdeztünk. Az elemző arról is elmondta véleményét, hogy a piac szerint Magyarország meg fog-e tudni állapodni az EU-val, vagy sem. Az adás második részében maradtunk az üzemanyagáraknál, Nagy Viktorral , a Portfolio Részvény rovatának vezető elemzőjével egyebek mellett a fixált üzemanyagárak piaci hatásáról , az ezt szabályozó rendelet eddigi változásainak dinamikájáról, valamint arról is beszéltünk, hogy a kormány hétvégi lépései hogyan érintik a Molt.