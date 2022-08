Mennyire biztos Magyarország olajellátása, ha Oroszország a partner?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének szerdai adása. A mai műsor első részében arról volt szó, hogy milyen implikációi lehetnek a magyar energiaellátás biztonsága, valamint a Mol megítélése tekintetében annak, hogy napok óta nem jön Magyarországra olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül (még ha úgy is néz ki , hogy hamarosan helyre áll a szállítás). A témával kapcsolatban Pletser Tamás , az Erste olaj- és gázipari elemzője volt a Checklist vendége. Az adás második részében az albérletpiaccal foglalkoztunk, ahol nem elég, hogy az árak rekordszinten vannak, de most már a rezsidíjak emelése is tovább nehezítheti a bérlők életét. Adásunk végén pedig még szó volt a szerdán két év Covid-szünet után visszatérő Sziget Fesztiválról is, műsorunk vendége volt Kaderják Dániel, a rendezvény fizetési rendszerét biztosító Festipay vezérigazgatója.