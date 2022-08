Már meghallgatható a Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének pénteki adása. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy van-e esélye a Balatonnál egy olyan kiszáradási eseménynek , amely most a Velencei-tavat sújtja. A témával kapcsolatban Tóth Viktor limnológus, hidrobiológus, a Balatoni Limnológia Kutatóintézet tudományos főmunkatársa volt a Checklist vendége. A szakembert arról is kérdeztük, hogy milyen állapotban van Közép-Európa legnagyobb tava, s mit lehetne tenni a tó még megmaradt természeti örökségét. Műsorunk második részében azzal foglalkoztunk, hogy elkezdtek megérkezni Magyarországra a Magyar Honvédség új Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackjai. Sokan ezt tartják a világ legjobb önjáró tüzérségi rendszerének, amely ráadásul most Ukrajnában élesben is bizonyít. Hazánk honvédségének megújuló képességeiről és az új tarackokról Huszák Dánielt , lapunk Globál rovatának vezető elemzőjét kérdeztük.